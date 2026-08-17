Oneil Cruz regresa desde la lista de lesinados tras 58 juegos de ausencia

Oneil Cruz conecta un sencillo durante un partido de las Grandes Ligas esta temporada. ( ARCHIVO/ AFP )

Los Pittsburgh Pirates recuperaron este lunes una de sus piezas más importantes. Oneil Cruz volvió a la acción después de una ausencia de 58 partidos y fue activado de la lista de lesionados de 60 días antes del encuentro en casa frente a los Detroit Tigers.

El regreso del jardinero central pone fin a una larga espera marcada por una lesión en la mano izquierda. Cruz permanecía fuera desde el 7 de junio, cuando sufrió fracturas sin desplazamiento en los metacarpianos cuarto y quinto al deslizarse hacia el plato durante un partido contra los Atlanta Braves.

Ahora, el dominicano vuelve con la misión de recuperar el ritmo y, al mismo tiempo, darle un impulso a una ofensiva que extrañó su presencia durante casi dos meses. Antes de lesionarse, Cruz estaba protagonizando la que apuntaba a ser la mejor temporada de su carrera.

Era un gran año

En apenas 64 partidos había conectado 14 jonrones, siete menos que su récord personal, y acumulaba 44 carreras impulsadas. Además, registraba un promedio de bateo de .264, la mejor cifra de su trayectoria en las Grandes Ligas. Su producción había convertido al jugador de 27 años en una de las principales amenazas ofensivas de Pittsburgh.

La lesión interrumpió ese crecimiento justo cuando Cruz parecía encontrar una versión más consistente de su juego. Ahora deberá demostrar que la larga inactividad no ha afectado su swing ni su capacidad para producir.

A lo largo de seis temporadas con los Pirates, Cruz batea para .237, con 74 cuadrangulares y 242 carreras impulsadas. Su combinación de poder y velocidad lo convierte en un elemento diferente dentro de la alineación de Pittsburgh, especialmente cuando logra mantenerse saludable.

Para abrirle espacio en el roster, los Pirates enviaron al jardinero Ronny Simon a Triple-A Indianapolis.

El movimiento de este lunes representa mucho más que el regreso de un jugador a la alineación. Para Pittsburgh, significa recuperar a uno de sus principales referentes ofensivos en el tramo decisivo de la temporada. Para Cruz, es la oportunidad de retomar el camino que había comenzado a construir antes de aquella desafortunada lesión.

Después de 58 juegos observando desde fuera, Oneil Cruz vuelve a tener el bate en sus manos. Y los Pirates esperan que con él también regrese buena parte de la energía que necesitan para cerrar la temporada.