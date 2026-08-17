México Verde vence a República Dominicana y conquista la Serie del Caribe Kids 2026

Los Jaguares de Nayarit (México Verde) celebran el triunfo en el partido final ante la República Dominicana ( CEDIDA POR CONFEDERACIÓN DE BÉISBOL DEL CARIBE )

México Verde, representado por Jaguares de Nayarit, conquistó este domingo la primera corona de México en la historia de la Serie del Caribe Kids, al derrotar 11-8 a República Dominicana en una dramática final disputada en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta.

Los anfitriones completaron una jornada memorable, en la que primero tuvieron que superar 4-3 a Panamá en la semifinal para ganarse el derecho de disputar el campeonato.

En la final llegaron perdiendo 8-6 a la sexta y última entrada, pero con dos outs Jesús Alejandro Solís disparó jonrón de dos carreras para igualar 8-8 y Jesús Oviel Berrelleza Bernal lo siguió con cuadrangular solitario para completar un back-to-back que puso a México Verde delante 9-8.

Los Jaguares agregaron otras dos carreras para completar un racimo de cinco, establecer el definitivo 11-8 y terminar con la extraordinaria cadena de 18 victorias consecutivas de República Dominicana en la Serie del Caribe Kids.

República Dominicana amenazó con reaccionar en el cierre del sexto, cuando, ya con dos outs, Yemmy Marrero recibió boleto, se robó la segunda y avanzó a tercera por un lanzamiento descontrolado, mientras Nolbis Marcos también negoció pasaporte. Sin embargo, el relevista Ian Roberto Espinosa preservó la ventaja al ponchar a Isaac Brito, apagando la última amenaza dominicana y sellando la histórica coronación de México Verde.

El derecho Ian Roberto Espinosa (1-0) se acreditó la victoria con un relevo dominante de dos entradas sin permitir hits ni carreras y seis ponches. Su actuación resultó determinante para preservar la remontada y completar la coronación de los Jaguares.

Espinosa fue seleccionado además como el Jugador Más Valioso de la III Serie del Caribe Kids, reconocimiento que coronó su actuación en el torneo y una jornada final en la que desempeñó un papel decisivo en la conquista del primer campeonato de México en la historia del evento.

Isaac Brito (0-1) cargó con la derrota por República Dominicana al permitir tres carreras y los dos jonrones consecutivos que cambiaron el partido en el sexto episodio.

Los más destacados

Por México Verde, los más destacados fueron Jesús Oviel Berrelleza Bernal, de 2-1 con jonrón y dos carreras impulsadas; Jesús Alejandro Solís, de 3-1 con cuadrangular y dos remolcadas, y Manuel Tadeo Higuera, quien produjo dos carreras.

Por República Dominicana, Isaac Brito remolcó cuatro, Daniel Paniagua conectó jonrón y produjo dos, mientras Germán Paulino también la sacó del parque.

La victoria mexicana puso fin a una cadena de 18 triunfos consecutivos de República Dominicana en la Serie del Caribe Kids. La derrota anterior de los quisqueyanos había sido precisamente frente a México, el 25 de marzo de 2024, en la jornada inaugural de la primera edición del torneo, disputada en Panamá.

En las dos finales anteriores, República Dominicana se había impuesto a Venezuela. En Panamá 2024 ganó 12-10, con victoria para Juan de Peña, mientras que en Venezuela 2025 se coronó con triunfo 2-1, decidido por un cuadrangular de Anyelo Feliz.