José Soriano es respaldado por 17 hits de los Blue Jays y consigue su primer triunfo con Toronto

José Soriano, de los Toronto Blue Jays, realiza un lanzamiento en la primera entrada contra los Tampa Bay Rays en el Tropicana Field, el 18 de agosto de 2026, en St. Petersburg, Florida. ( JULIO AGUILAR/GETTY IMAGES/AFP )

La fecha límite de cambios siempre trae consigo grandes expectativas, y el lanzador dominicano José Soriano ha comenzado a justificarlas con creces.

En una noche redonda para el quisqueyano, Soriano se apuntó su primera victoria con el uniforme de los Azulejos de Toronto tras una sólida labor de cinco entradas y dos tercios, guiando a su nuevo equipo a un contundente triunfo por 10-5 sobre los Rayos de Tampa Bay.

Para lograrlo, el derecho contó con el respaldo de una artillería implacable: los maderos de Toronto se encendieron para castigar el pitcheo local con un total de 17 imparables, registrando su segunda mayor cantidad de hits en un solo juego en lo que va de la temporada.

Soriano (10-6) supo mantener la calma en los momentos de mayor apremio. Aunque toleró nueve hits y tres anotaciones, su temple quedó demostrado en la parte baja del tercer episodio cuando, con la casa llena de Rayos, obligó a Jonathan Aranda a rodar para una doble matanza que apagó el peligro.

Apoyado por una ofensiva comandada por el receptor Alejandro Kirk —quien se fue con tres hits, un jonrón y tres impulsadas—, el dominicano pudo trabajar con la comodidad de una pizarra que rápidamente se puso a su favor.

Toronto inauguró el marcador en la misma primera entrada gracias a un doble de Kirk que anotó con sencillo de George Springer, seguido por un doblete productor de Jesús Sánchez.

En el tercer acto, Kirk amplió la ventaja con un panorámico estacazo de 414 pies con un corredor a bordo, y para la cuarta, el propio Kirk y un wild pitch del abridor Nick Martínez (12-4) pusieron un lapidario 6-0 en la pizarra.

A pesar de que Tampa Bay intentó reaccionar en la baja de la cuarta aprovechando un titubeo de Soriano, donde Taylor Walls remolcó dos con sencillo para acercar a los locales 6-3, los Azulejos respondieron de inmediato.

En la quinta entrada, el japonés Kazuma Okamoto abrió el inning desapareciendo la pelota del parque con su jonrón 25 del año, y Brett Bateman impulsó una más con sencillo de dos outs para recuperar el terreno perdido.

Carreras suficientes

El remate de la ofensiva canadiense llegó en el séptimo capítulo cuando Josh Smith conectó un cuadrangular de dos carreras para colocar el juego 10-3.

Los Rayos intentaron maquillar el resultado llenando las bases por tercera vez en la octava entrada, anotando dos más gracias a elevados de sacrificio de Cedric Mullins y Richie Palacios. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

Con una ofensiva de 17 hits donde Springer y Ernie Clement también duplicaron con jornadas de tres imparables, los Azulejos aseguraron el sexto triunfo en sus últimos ocho compromisos y sellaron una noche inolvidable para el dominicano José Soriano.

Por los Rays, Junior Caminero se fue de 5-2.

Por Toronto, Jesús Sánchez terminó de 3-1, 1 CE, 1 BB.