Ketel Marte vuelve a quedar bajo la lupa por disciplina tras no presentarse en Boston

Ketel Marte recorre las bases tras conectar un cuadrangular. ( NORM HALL / GETTY IMAGES VIA AFP )

El nuevo episodio de Ketel Marte, quien no se presentó el lunes al Fenway Park pese a haber viajado con los Diamondbacks de Arizona a Boston, no ocurre en el vacío. La ausencia revive una sucesión de controversias relacionadas con su disponibilidad para jugar que durante los últimos dos años han generado cuestionamientos dentro y fuera del equipo.

Arizona colocó al segunda base dominicano en la lista restringida después de no poder establecer comunicación fluida con él durante el día. El dirigente Torey Lovullo confirmó que Marte había realizado junto al equipo el viaje desde Atlanta hasta Boston, pero nunca llegó al estadio. La organización explicó únicamente que atendía un asunto personal.

La situación representa el episodio más serio de una discusión que comenzó a adquirir dimensión pública en 2024 y que volvió a estallar en 2025.

El día libre en plena carrera por los playoffs

Los cuestionamientos sobre la disponibilidad de Marte comenzaron a hacerse notorios durante la última semana de la temporada de 2024.

Arizona peleaba entonces por uno de los comodines de la Liga Nacional y apenas le quedaban seis partidos. Después de que los Diamondbacks desperdiciaran una ventaja de 8-0 el domingo 22 de septiembre, Marte comunicó a Lovullo que necesitaba descansar al día siguiente contra los Giants.

El equipo justificó públicamente aquella decisión como parte del manejo físico del jugador, quien venía recuperándose de un esguince en el tobillo izquierdo. Lovullo explicó que Marte se encontraba en la denominada "zona roja" de carga física.

Sin embargo, MLB recordó posteriormente que aquel descanso terminó formando parte de las situaciones que alimentaron las críticas hacia Marte. Arizona perdió finalmente su puesto de postemporada mediante un desempate con Atlanta y los Mets.

Por sí solo, aquel episodio no constituye una falta disciplinaria comprobada. Lo importante es que fue el punto de partida de una discusión que posteriormente pasó de la administración de descansos a ausencias que sí generaron inconformidad dentro del clubhouse.

El Juego de Estrellas de 2025 encendió la polémica

El problema tomó una dimensión mucho mayor en julio de 2025.

Según reportes recogidos posteriormente por MLB, algunos jugadores y miembros de la organización estaban molestos por la tendencia de Marte a solicitar días libres. Antes de la pausa del Juego de Estrellas habría pedido no participar en el último partido de la primera mitad, pero días después jugó normalmente el Clásico de Verano en Atlanta.

La situación se complicó después del Juego de Estrellas.

Mientras Marte se encontraba en Atlanta, su residencia en Scottsdale fue objeto de un robo de alto valor. La Policía investigó el caso y posteriormente el dominicano dijo que le habían sustraído pertenencias valoradas en unos 400,000 dólares.

Marte había programado viajar a República Dominicana y decidió permanecer allí en lugar de regresar inmediatamente con Arizona.

Los Diamondbacks lo colocaron entonces por primera vez en la lista restringida. Marte estuvo fuera durante los primeros dos partidos después del descanso y, aunque regresó al equipo, tampoco jugó el tercero. MLB indicó que la lista restringida permite al club conservar los derechos contractuales del jugador mientras este se encuentra apartado del equipo y que durante ese período no existe obligación de pagarle.

El problema no fue únicamente la ausencia.

Compañeros molestos

En agosto de 2025 trascendió que varios compañeros y personas dentro de los Diamondbacks estaban frustrados con Marte por sus ausencias y solicitudes de descanso.

CBS Sports, citando una investigación del periodista Nick Piecoro, del Arizona Republic, informó incluso que algunos jugadores habían llegado a preguntarse si el equipo estaría mejor considerando un cambio de Marte.

MLB confirmó posteriormente que la ausencia posterior al Juego de Estrellas había irritado a varios integrantes del conjunto, particularmente porque Arizona se encontraba entonces tratando de mantenerse en la pelea por la postemporada antes de la fecha límite de cambios.

La discusión terminó obligando a Marte a dar explicaciones públicas.

Marte tuvo que disculparse

El 18 de agosto de 2025, prácticamente un año exacto antes del incidente actual de Boston, Marte compareció ante los periodistas y pidió disculpas a sus compañeros.

Admitió que inicialmente tenía previsto regresar para el entrenamiento previo al reinicio de la temporada, pero que emocionalmente quedó afectado después de enterarse del robo en su residencia.

"Quiero disculparme públicamente por no cumplir con eso", expresó entonces mediante un intérprete.

La explicación permitió entender el contexto personal de aquella ausencia, pero no eliminó completamente la discusión interna sobre su disponibilidad.

Marte también rechazó la percepción de que solicitaba demasiados descansos. Explicó que sus días libres formaban parte de un plan diseñado junto con el cuerpo técnico para protegerlo debido a su historial de lesiones.

Lovullo salió públicamente en su defensa y lo definió como un buen compañero y un jugador comprometido con ganar.

Los cuestionamientos reaparecieron en 2026 El tema regresó apenas unos meses después. En junio de este año, USA Today volvió a reportar frustración dentro de sectores de los Diamondbacks por la frecuencia con que Marte dejaba de jugar. El periodista Bob Nightengale llegó a afirmar que Lovullo había tenido que convencer al dominicano de entrar al terreno en diferentes ocasiones. La información apareció después de que Marte quedara fuera de la alineación el 3 de junio contra los Dodgers por molestias físicas. Lovullo respondió de manera contundente. El dirigente aseguró que los descansos estaban planificados junto con el cuerpo técnico y rechazó que Marte estuviera dañando la química del equipo. MLB recogió sus palabras señalando que la idea de que el dominicano fuera un mal compañero estaba alejada de la realidad. Esa defensa es importante: Arizona nunca ha anunciado públicamente una sanción disciplinaria contra Marte por pedir días de descanso, y muchas de esas ausencias han estado vinculadas a lesiones o decisiones coordinadas con el equipo. Por eso, el historial debe describirse con precisión. Más que una cadena de castigos formales, lo que existe es una sucesión de controversias sobre disponibilidad, ausencias y comunicación con el club que han provocado malestar interno y explicaciones públicas.

Boston cambia la dimensión del problema

Lo ocurrido ahora es diferente.

Marte no solicitó públicamente un descanso previamente anunciado ni fue retirado de la alineación por una lesión comunicada por Arizona.

Había viajado con el equipo desde Atlanta y simplemente no llegó a Fenway Park.

Lovullo dijo que intentó comunicarse con él durante el día y recibió muy poca respuesta. La incertidumbre fue tal que Arizona retrasó la publicación de su alineación hasta minutos antes del partido y finalmente colocó al dominicano en la lista restringida.

El episodio se produce, además, cuando los Diamondbacks están nuevamente luchando por la postemporada.

Es precisamente esa combinación —un jugador estelar, un equipo en competencia y una ausencia inesperada— la que convierte el incidente de Boston en algo más que un asunto personal rutinario.

Marte ya había tenido que explicar por qué se ausentó cuando Arizona necesitaba victorias en 2025. Ya había enfrentado críticas por los días libres. Ya había provocado una discusión dentro del clubhouse. Y ya había terminado una vez en la lista restringida.

Ahora vuelve a ella.

La diferencia es que esta vez ni siquiera su dirigente sabía dónde estaba.

Y mientras los Diamondbacks intentan establecer qué ocurrió, el nuevo episodio vuelve a colocar sobre Marte una pregunta que Arizona creyó haber cerrado hace un año: hasta qué punto puede confiar el equipo en que una de sus principales figuras estará disponible cuando más la necesita.