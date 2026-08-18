Águilas Cibaeñas firman al lanzador Kevin Valdez

Kevin Valdez ( CEDIDA POR LAS AGUILAS CIBAEÑAS )

Las Águilas Cibaeñas anunciaron la contratación del lanzador derecho Kevin Valdez, de cara a la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Valdez, de 24 años, 6'4 de estatura y nativo de Santo Domingo, pertenece a la organización de los Cubs de Chicago.

Tras iniciar la temporada 2026 en Clase-A Avanzada con South Bend Cubs (Chicago), fue promovido el pasado mes de julio a la sucursal Doble-A con los Knoxville Smokies.

En sus primeras cinco aperturas allí, el diestro registra una marca de 1-1 con efectividad de 3.91. Ha trabajado durante 25.1 entradas, en las que ha permitido 24 imparables y 11 carreras, acumulando 23 ponches.

Perfil y repertorio

Con cuatro temporadas de experiencia en los circuitos minoritarios, Valdez destaca por su capacidad para generar ponches, registrando una media de 8.8 por cada 9 episodios.

Asimismo, ha mostrado una notable evolución en su control desde la campaña pasada, ajustando su proporción de transferencias a 3.0 por cada nueve entradas.

Su arsenal consta de cinco lanzamientos: bola rápida de cuatro costuras, sinker, slider, cambio y curva.

El perfil de Valdez le permite aportar al conjunto aguilucho tanto en el rol de abridor como en el de relevista de múltiples entradas.

Con esta incorporación, las Águilas fortalecen su estructura de pitcheo con brazos jóvenes de buen presente y proyección, asegurando piezas clave para competir al máximo nivel desde el primer día del venidero torneo otoño-invernal.