Abrams no está conforme con el cambio de posición

Al infielder de los Nacionales de Washington, CJ Abrams, no le agradó saber que pasaría del campocorto a la segunda base, aunque aceptó hacer el cambio por ser lo mejor para el equipo.

«Creo que, en primer lugar, CJ no estaba muy entusiasmado con la decisión de moverlo del campocorto en este momento», declaró el agente de Abrams, Mike Sanders, a Spencer Nusbaum de The Athletic.

Cambio de posición

«Pero su prioridad es ganar partidos con los Nationals y ser un jugador de equipo, así que eso es lo que va a hacer».

El pasado viernes, los Nacionales le informaron a Abrams que se trasladaría a la segunda base durante las últimas semanas de la temporada, mientras que Nasim Nuñez asumiría el puesto de campocorto.

Reacciones oficiales

El movimiento ocurre en medio de una campaña en la que Abrams registra menos 17 Outs Por Encima del Promedio (OAA), la peor marca entre los campocortos de las Grandes Ligas, según Baseball Savant.

«Si yo fuera CJ, por supuesto que estaría molesto», expresó el presidente de operaciones de béisbol de los Nationals, Paul Toboni.

«Sería raro si no lo estuviera. CJ ha sido campocorto toda su vida y es una parte enorme de su identidad como pelotero. Si no notara que está molesto, me preocuparía que no estuviera siendo sincero con nosotros».

Abrams también se encuentra en medio de una temporada de gran explosión ofensiva para los Nacionales, ubicándose segundo en las Grandes Ligas en carreras impulsadas y sexto en valoración ofensiva, de acuerdo con FanGraphs.

El dos veces convocado al Juego de Estrellas está bajo el control del club por dos temporadas más antes de ser elegible para la agencia libre.