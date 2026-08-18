CJ Abrams le da paso a Nassim Núñez en el campocorto de los Nacionales

Nasim Núñez y CJ Abrams comparten el cuadro interior de los Nacionales de Washington ( AFP )

CJ Abrams atraviesa el mejor momento ofensivo de su carrera, pero los Nacionales han decidido pedirle que cambie de posición por primera vez desde que llegó a las Grandes Ligas.

Cambio de posición

El campocorto, que llegó a Washington en 2022 como parte del paquete recibido desde los Padres por Juan Soto, será trasladado a la segunda base, mientras el dominicano Nasim Núñez pasará al shortstop.

La decisión fue anunciada por el dirigente Blake Butera y en el partido de ayer Abrams estuvo como designado y el quisqueyano nacido en Nueva York en la posición seis para enfrentar a los Vigilantes.

Rendimiento defensivo

Abrams acumula -17 por debajo del promedio (OAA en inglés), la peor cifra de las Grandes Ligas, y -5 carreras defensivas salvadas (DRS), en el fondo de la Liga Nacional. A esto se suman sus 19 errores, evidencia más visible de los problemas que ha confrontado en la parada corta.

El cambio busca darle a Washington una alternativa defensiva más confiable sin sacar del terreno a uno de sus principales productores ofensivos.

Núñez, quien hasta ahora ha desempeñado principalmente la segunda base, presenta +8 OAA en 407 oportunidades defensivas en esa posición. En las 52 que ha tenido como campocorto registra -3 OAA, según Baseball Savant, por lo que los Nacionales confían en que su capacidad atlética y experiencia en el medio del cuadro le permitan asumir el nuevo rol.

Reacción del jugador

Su agente, Mike Sanders, de Roc Nation Sports, reveló que el jugador "no está contento" con la decisión, aunque aclaró que su prioridad continúa siendo ganar y que está dispuesto a actuar como un jugador de equipo.

La inconformidad resulta entendible desde la perspectiva de Abrams, quien está teniendo su mejor producción ofensiva desde que debutó en las Mayores. En 122 partidos presenta una línea de .278/.354/.529, con 29 cuadrangulares y 91 carreras impulsadas, cifras que representan las mejores marcas de su carrera en jonrones y remolcadas.