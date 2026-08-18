Field of Dreams atrae a 1.66 millones de espectadores en Netflix

El partido Field of Dreams 2026 entre los Mellizos de Minnesota y los Filis de Filadelfia atrajo la atención de 1.66 millones de espectadores en Netflix ( AFP )

El primer partido de la MLB en el sitio cinematográfico de Field of Dreams (El campo de los sueños) en cuatro años, ubicado en Dyersville, Iowa, promedió 1.66 millones de espectadores en Netflix la noche del jueves, según datos de Nielsen.

Audiencia en Netflix

Los Philadelphia Phillies vencieron a los Minnesota Twins por 7-1 con dos cuadrangulares de Kyle Schwarber.

Este fue el primer año en que Netflix transmitió uno de los partidos de eventos especiales de la MLB. De acuerdo con Nielsen, la edad media del público fue de 46 años, la más joven registrada para un evento especial de las Grandes Ligas.

Comparación de espectadores

El Speedway Classic del año pasado en Bristol, Tennessee, disputado entre los Atlanta Braves y los Cincinnati Reds, promedió 1.6 millones de espectadores en Fox. Ese encuentro comenzó la noche de un sábado, pero concluyó el domingo debido a la lluvia.

Por su parte, el juego de 2024 en el Rickwood Field de Birmingham, Alabama, entre los San Francisco Giants y los St. Louis Cardinals, promedió 2.5 millones de espectadores en Fox.