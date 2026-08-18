Ketel Marte será sometido a resonancia magnética

El segunda base dominicano, Ketel Marte, será sometido a una resonancia magnética en una de sus rodillas, según le indicó una fuente a Steve Gilbert de MLB.com.

Situación médica

Inicialmente se informó que Marte se encontraba bien físicamente, pero no se presento al Fenway Park para el partido de los Diamondbacks ante los Medias Rojas y fue colocado en la lista restringida.

El jugador viajó con el equipo a Boston, pero no llegó al estadio. El infielder José Fernández ocupó el lugar de Marte en el roster activo tan solo unos minutos antes del primer lanzamiento.

Lovullo comentó que se enteró por primera vez de la posible ausencia de Marte el lunes por la mañana y que no estaba seguro de si regresaría para el juego del martes.

«Ha sido un día de locos. Lo único que sé es que está lidiando con un problema personal», declaró Lovullo a los periodistas tras la derrota de los D-Backs por 11-1, según Cameron Cox de 12 News.

«Estamos intentando entender la situación; hoy no se presentó y fue colocado en la lista de restringidos. Es todo lo que sé en este momento. Estoy seguro de que con el tiempo comenzaremos a descubrir y descifrar la información».

Lovullo añadió que tuvo «muy poca» comunicación con Marte el lunes. Por su parte, el campocorto Geraldo Perdomo le dijo a la reportera de los D-Backs, Jody Jackson, que él tampoco había hablado con su compañero.

Estado contractual

Al ser cuestionado sobre si Marte aún permanecía en Boston, Lovullo respondió: «Creo que sí, no estoy seguro». Los jugadores pueden ser incluidos en la lista de restringidos de la MLB si están bajo contrato pero no pueden jugar por razones fuera del campo.

Mientras permanecen en ella, no reciben salario ni acumulan tiempo de servicio.

Controversias recientes

Marte, tres veces convocado al Juego de Estrellas y ganador de dos Bates de Plata, ha jugado en Arizona desde 2017 y se encuentra en la segunda temporada de una extensión de contrato por siete años y 116.5 millones de dólares.

Fue una pieza clave en la sorprendente trayectoria de los D-Backs hacia el banderín de la Liga Nacional en 2023.

Sin embargo, han surgido reportes sobre fricciones entre el jugador de 32 años y la organización durante el último año. El verano pasado, diversos informes sugirieron que sus compañeros de equipo estaban molestos con él por tomarse demasiados días libres, aunque tanto Lovullo como otros peloteros de los D-Backs lo defendieron públicamente.

Hace dos meses, Lovullo volvió a dar la cara por Marte cuando aparecieron reportes similares, afirmando que «no es verdad» que no sea un buen compañero. El mánager también abordó otra controversia en julio, luego de que Marte borrara brevemente todas las menciones sobre los D-Backs de sus redes sociales.

Marte estuvo muy involucrado en los rumores de traspaso durante la temporada baja, aunque finalmente permaneció en Arizona. En abril obtuvo los derechos de 10 y 5 (10 temporadas en Grandes Ligas, las últimas cinco con el mismo equipo), lo que le permite vetar cualquier cambio de equipo en el futuro.

Esta temporada, Marte batea para .249/.314/.446 con 21 cuadrangulares y 67 carreras impulsadas en 118 partidos.