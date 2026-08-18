¿Que significa la lista restringida de MLB?

Ketel Marte fue colocado en lista restringida por los Arizona Diamondbacks al no presentarse al partido del lunes por la noche en el Fenway Park ( AFP )

La lista de restringidos está reservada para aquellos jugadores que permanecen bajo contrato con su equipo, pero que ya no están físicamente con él por diversas razones.

La inclusión de un jugador en esta lista debe ser aprobada por la MLB, y el equipo no tiene la obligación de pagarle su salario mientras permanezca en ella.

Dado que existen mecanismos para gestionar otro tipo de ausencias, como las licencias por duelo o por paternidad, los jugadores incluidos en la lista de restringidos suelen estar alejados de su equipo sin autorización.

El historial de Ketel

Marte ya había sido colocado en la lista de restringidos anteriormente, cuando se perdió tres partidos en 2025 tras sufrir un robo en su residencia.

A pesar de que su casa se encuentra en Scottsdale, Arizona, Marte pasó ese tiempo en la República Dominicana y posteriormente ofreció disculpas, después de que se informara que su ausencia causó molestia dentro del vestuario.

La situación actual

Ketel estaba supuesto a estar con el equipo este lunes en el arranque de la serie ante los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park, pero no se presentó.

Lovullo dijo que Marte está lidiando con un problema personal, pero el mánager comentó a los periodistas que le costó obtener información por parte del segunda base.

«Hubo muy poca respuesta», señaló Lovullo, aunque indicó que estaba al tanto de una situación personal que involucraba a Marte desde el lunes por la mañana.

Lovullo mencionó que había «mucha curiosidad» dentro del vestuario sobre el paradero de Marte, pero añadió que el equipo se tranquilizó una vez que supieron que se encontraba bien.

Evidentemente, los Diamondbacks estuvieron dispuestos a darle a Marte el beneficio de la duda, ya que postergaron la entrega de la alineación hasta poco antes del primer lanzamiento con la esperanza de que se presentara y ejerciera como bateador designado.

Cuando no apareció, Arizona colocó a Marte en la lista de restringidos y activó al infielder José Fernández.

Marte fue visto en el bar del hotel del equipo en Boston después del partido del lunes por la noche, según reportó el periodista insider John Gambadoro.

From what I can gather Ketel Marte was seen at the team hotel bar with a group of people around 11 pm last night. So definitely was seen at the hotel late last night. I have covered sports in this market for 30 years- not sure I have seen anything quite as bizarre as this. Even... — John Gambadoro (@Gambo987) August 18, 2026

La corriente de que fue puesto en asignación, un movimiento que se puede realizar en esta época del año con la finalidad de mover piezas en el roster, e inclusive conseguir talento de otras organizaciones con la finalidad de mejorar tu personal, no ha sido notificada de manera oficial por el equipo de Arizona.

¿Qué significa poner a un jugador en asignación?

Cuando un equipo coloca a un jugador en asignación, lo saca de inmediato de su roster de 40 jugadores y tiene siete días para resolver su situación. Durante ese período puede ocurrir una de tres cosas:

Ser cambiado: aunque ya pasó la fecha límite de cambios, un jugador designado para asignación puede ser negociado con otro equipo. Esta es una de las formas en que un club puede adquirir talento después del trade deadline. Pasar por waivers: si ningún equipo lo reclama, el jugador puede ser enviado a las ligas menores si cumple los requisitos, o puede convertirse en agente libre dependiendo de su situación contractual y de su historial. Ser reclamado por otro equipo: el club que lo reclame asume generalmente su contrato y lo incorpora a su roster de 40 jugadores.

¿Por qué hacerlo después de la fecha límite?

Aquí está lo interesante. El 31 de julio se cierra el mercado tradicional de cambios, pero los equipos todavía pueden modificar sus rosters.

Supongamos que un equipo descubre que necesita urgentemente un bateador derecho, un relevista o un jugador defensivo. Ya no puede simplemente llamar a otro club y hacer un cambio convencional. Pero puede buscar entre los jugadores que otros equipos han colocado en asignación.