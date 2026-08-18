Trey Mancini se retira del béisbol luego de su segundo regreso de cáncer

Trey Mancini, el Premio al Retorno del Año de la Liga Americana en 2021 tras su regreso después de superar un cáncer de colon y quien posteriormente ayudó a Houston a ganar la Serie Mundial de 2022, anunció su retiro este martes, luego de que su último regreso durara apenas cinco partidos con los Los Angeles Angels.

«Gracias, béisbol», escribió Mancini en Instagram.

Mancini, de 34 años, acordó un contrato de ligas menores con los Angels en febrero, un acuerdo que incluía una invitación a los entrenamientos de primavera del equipo grande. Este año bateó para .273 con seis cuadrangulares, 29 carreras impulsadas y tres robos de base para la sucursal Triple-A de Salt Lake.

El bateador derecho conectó tres imparables en su primer partido en las Grandes Ligas desde 2023, jugando en la primera base durante una derrota por 5-4 en 10 entradas ante los Houston Astros. La última aparición de Mancini en las Mayores fue el 14 de junio, y fue designado para asignación el 17 de junio.

«Me siento bendecido de haber hecho un hogar en la organización de los Orioles durante 10 años, ganar una Serie Mundial en Houston, jugar para los Cubs en Chicago (ojalá hubiese jugado mejor para ustedes) y haber regresado a las Grandes Ligas con los Angels», escribió Mancini, agradeciendo también a los Reds, Marlins y Diamondbacks.

Retiro y últimos años

Mancini bateó para .263 con 129 cuadrangulares y 404 carreras impulsadas en las Grandes Ligas. Jugó partes de seis temporadas con los Orioles y conectó una cifra máxima en su carrera de 29 jonrones en 2019.

Posteriormente se perdió la temporada de 2020 tras someterse a una cirugía para extirparle un tumor maligno del colon. Realizó un exitoso regreso con los Orioles en 2021 y ganó un anillo de Serie Mundial en 2022 después de que Baltimore lo traspasara a Houston.

Mancini pasó parte de la temporada 2023 con los Chicago Cubs. Desde entonces, jugó en los sistemas de ligas menores de los Reds, Marlins y Diamondbacks. Decidió rescindir su contrato de ligas menores con Arizona el pasado mes de julio tras batear para .308 con 16 cuadrangulares en Triple-A con Reno.