Oneil Cruz regresa con jonrón y Ashcraft se destaca en la victoria de Pittsburgh

Oneil Cruz en acción con los Piratas de Pittsburgh. ( JUSTIN BERL/GETTY IMAGES/AFP )

No había mejor manera de anunciar un regreso. Tras más de dos meses de dolorosa ausencia por fracturas en su mano izquierda, Oneil Cruz volvió a pisar el diamante del PNC Park y lo hizo con el estruendo que solo su bate sabe generar.

En la quinta entrada, con el juego cuesta arriba y el pitcheo rival mostrando un dominio absoluto, el dominicano se vistió de héroe al conectar un panorámico jonrón de dos carreras hacia el jardín central.

El estacazo, su número 15 de la temporada, castigó al abridor de los Tigres, Keider Montero, y le dio la vuelta a la pizarra para guiar a los locales de Pittsburgh a un vital triunfo por 4-1 sobre Detroit.

Hasta ese glorioso momento de la quinta entrada, el partido había sido un tenso duelo de pitcheo en el que las ofensivas brillaban por su ausencia. Montero había retirado a los primeros 12 bateadores de los Piratas en fila, completando cuatro entradas perfectas con apenas 41 lanzamientos.

Detroit rompió el hielo en la parte alta del quinto acto gracias al novato Brett Callahan, quien conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas —un cañonazo solitario de 393 pies— para poner el 1-0 parcial.

Pero la respuesta de Pittsburgh fue inmediata y contundente en el cierre de ese mismo episodio. Montero perdió la brújula y los locales aprovecharon el momento.

Tomaron el control

Tras el cuadrangular de Cruz que puso el 2-1, la ofensiva bucanera olió la sangre: Jake Mangum sorprendió con un toque de hit y Rafael Flores Jr. conectó un doble por regla para colocar hombres en posición anotadora.

Aunque un rodado de Jared Triolo terminó con Mangum siendo retirado en el plato tras la revisión de video, Spencer Horwitz mantuvo la presión y conectó un sencillo productor que llevó a Flores a la registradora, ampliando la ventaja a 3-1 y coronando un rally de tres anotaciones.

La otra gran historia de la noche se escribió desde la lomita de los Piratas. Braxton Ashcraft (13-5) firmó una actuación soberbia de ocho entradas completas, permitiendo apenas una carrera y cinco imparables sin otorgar boletos, necesitando solo 80 lanzamientos.

Con esta joya, que emuló su juego completo de la semana pasada ante los Marlins, Ashcraft se convirtió en el primer lanzador de la franquicia desde A.J. Burnett en 2012 en hilar un juego completo con una apertura de al menos ocho entradas.

Los Tigres amenazaron tímidamente en el encuentro, destacando un par de sencillos de Kevin McGonigle y Colt Keith, pero la defensiva resolvió con una doble matanza clave por la vía 6-4-3.

Para sellar el destino del encuentro, Bryan Reynolds trajo la carrera de la tranquilidad en la baja de la octava con un sencillo remolcador que mandó a Triolo al plato. Con el escenario listo, Mason Montgomery se encargó de colgar el cero en el noveno episodio para apuntarse su quinto salvamento del año.

Cruz terminó el partido de 3-1, 2 CE, 2 CA.