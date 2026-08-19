Los Cerveceros empataron un récord con su blanqueada ante Seattle

Los Cerveceros de Milwaukee empataron una marca con su triunfo del martes ante los Marineros de Seattle ( AFP )

Los Cerveceros de Milwaukee entraron en los libros de historia con una impactante paliza de 22-0 sobre los Marineros de Seattle este martes en el American Family Field.

Récords históricos

La victoria iguala el mayor margen de victoria en una blanqueada desde 1888, según Sarah Langs de MLB.com.

Los Cerveceros son el tercer equipo en lograr un triunfo por 22-0 en ese lapso, uniéndose a los Piratas de Pittsburgh en 1975 y a los Indios de Cleveland en 2004.

También es la mayor blanqueada en casa en las Grandes Ligas desde que los Gigantes de Nueva York derrotaron 24-0 a los Bisons de Búfalo en los Polo Grounds el 27 de mayo de 1885, de acuerdo con Langs.

Las 22 carreras empataron el récord de franquicia de Milwaukee para un solo juego, establecido el 28 de agosto de 1992 en Toronto.

Desempeño de jugadores

Todos los bateadores de los Cerveceros —tanto titulares como suplentes— se embasaron al menos una vez y anotaron al menos una carrera; Brice Turang fue su único jugador sin conectar de hit.

Garrett Mitchell se fue de 6-4, mientras que David Hamilton y Luis Lara conectaron tres hits cada uno. Hamilton conectó un jonrón, mientras que Lara conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas en la octava entrada.

Christian Yelich y Jake Bauers también se volaron la barda.

Milwaukee lideraba 1-0 tras las primeras cuatro entradas y media antes de que sus bates explotaran para anotar cinco carreras en la quinta y otras cinco en la sexta.

La victoria por blanqueada entró en territorio de récord cuando el jugador de posición de los Marineros, Leo Rivas, permitió nueve carreras (ocho limpias) con nueve hits en la parte baja de la octava entrada.

Detalles del partido

Los Cerveceros anotaron sus carreras número 20 y 21 cuando la estrella de los Marineros, Julio Rodríguez, olvidó cuántos outs había y lanzó la pelota a las gradas tras atrapar un elevador. Fue una noche difícil para Seattle desde el comienzo.

Los Cerveceros abrieron el marcador con la que terminó siendo la carrera del triunfo en el primer episodio, cuando Bauers le sacó la pelota del guante al receptor de los Marineros, Cal Raleigh, y luego se dio la vuelta para colarse a la registradora tras no haberse dado cuenta momentáneamente de que a Raleigh se le había caído el balón.

Los Marineros apenas conectaron cinco hits ante cuatro lanzadores de los Cerveceros y cometieron cuatro errores, dos de los cuales se le cargaron a Raleigh. Al abridor Bryce Miller le anotaron seis carreras (cinco limpias) con siete hits en 4 entradas y dos tercios.

Fue relevado por Josh Simpson, quien permitió cinco carreras, todas limpias, en solo dos tercios de entrada.

El receptor de los Cerveceros, Gary Sánchez, resolvió la novena entrada permitiendo dos hits para lanzar un cero, sellar la victoria histórica y cerrar el partido.