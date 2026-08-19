El relevista boricua Edwin Díaz regresa a la lista de lesionados

Los Dodgers de Los Ángeles colocaron al relevista Edwin Díaz en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en el cuello, según anunciaron este martes.

Situación de Edwin Díaz

Díaz regresa a Los Ángeles para someterse a más evaluaciones médicas, según informó el mánager Dave Roberts a los periodistas, entre ellos Jack Harris del California Post. Aunque todavía no se conoce un plazo para su regreso, el mánager espera que Díaz vuelva a lanzar este año.

Esta es la segunda vez que Díaz ingresa a la lista de lesionados en esta temporada. Se perdió más de tres meses tras someterse a una cirugía en abril para extraer fragmentos sueltos de su codo de lanzar.

Desde su regreso de esa baja el 29 de julio, el lanzador de 32 años ha registrado una efectividad (ERA) de 15.88 con tres salvamentos soplados y casi tantas ponchadas (siete) como bases por bolas (cinco) a lo largo de 5 entradas y 2/3.

El lunes en Coors Field, Díaz entró en la novena entrada de un partido que ganaban 11-2 y procedió a permitir tres carreras con cuatro imparables sin ponchar a nadie, antes de lograr finalmente cerrar el juego ante los modestos Rockies de Colorado. Su velocidad lució notoriamente disminuida durante la actuación.

Rendimiento y reemplazos

Díaz sorprendió al mundo del béisbol al unirse a los Dodgers con un contrato de tres años y $69 millones el invierno pasado.

Sin embargo, el tres veces ganador del premio al Relevista del Año ha estado muy lejos de ser el ancla del bulpén que Los Ángeles imaginaba, registrando en su lugar una efectividad de 11.85, un WHIP de 2.56, 19 ponches, 10 bases por bolas y cuatro salvamentos soplados en 16 presentaciones en total.

Se prevé que el zurdo Tanner Scott asuma nuevamente las labores del noveno episodio de aquí en adelante. Scott dio un paso al frente como un cerrador confiable para los Dodgers tras la lesión previa de Díaz, acumulando 16 salvamentos junto con una efectividad de 2.20, un WHIP de 0.92 y 62 ponches en 49 entradas este año.

En un movimiento correspondiente en la plantilla, Los Ángeles reincorporó desde Triple-A Oklahoma City al diestro Emmet Sheehan. Sheehan, quien ha realizado 20 aperturas en las Grandes Ligas este año, trabajará como relevista a partir de ahora.