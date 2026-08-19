Tyler Sonderstorm perderá el resto de la temporada

El jardinero de los Atléticos, Tyler Soderstrom, se someterá a una cirugía de cadera que pondrá fin a su temporada tras ingresar a la lista de lesionados por un pinzamiento en la cadera izquierda.

El mánager de los A's, Mark Kotsay, dijo este martes que Soderstrom se someterá al procedimiento el viernes. El club lo colocó en la lista de lesionados de 10 días el domingo.

Se trata de su segunda permanencia en la lista de lesionados por esta dolencia durante el verano, tras haber tenido problemas físicos desde su regreso el 8 de julio.

Rendimiento de Soderstrom

Soderstrom consultó a un especialista en Los Ángeles el lunes y se tomó la decisión de dar por terminada su participación por el resto del año.

Soderstrom, de 24 años, bateaba para .245 con 19 jonrones y 56 carreras impulsadas en 109 partidos esta temporada, y mantenía una racha de 11 juegos consecutivos conectando de hit.

La temporada pasada estableció marcas personales en su carrera con 25 cuadrangulares, 93 impulsadas y un promedio de bateo de .276 a lo largo de 158 encuentros.