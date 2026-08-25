A Fernando Tatis Jr. le costó carburar, pero recuperó mejor versión

Tatis Jr. festeja luego de pegar su primer jonrón de 2026, el 30 de mayo. ( AFP )

Los Padres abrieron la temporada el 27 de marzo en San Diego con una derrota ante los Tigres y Tarik Skubal, pero la de Fernando Tatis Jr. "arrancó" casi dos meses más tarde, el 30 de mayo en Washington, igual con un revés ante los Nats.

Ese día, cuando en la República Dominicana se conmemora el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, Tatis Jr. consiguió su primer cuadrangular de la temporada, luego de disputar 55 partidos y aparecer en el plato en 238 ocasiones.

Fue un turno con una descarga catártica, como lo reflejan las imágenes del Bebo abriendo los brazos, recorriendo las bases y mirando al cielo al llegar a home.

No fue solo que no la sacó en ese primer tercio de la fase regular. De acuerdo a FanGraphs y Baseball-Reference fue un jugador bajo nivel reemplazo, con 0.5 WAR en ambas fórmulas.

Una presión adicional en un equipo que se negociaba su venta y su nombre no parecía atractivo como para cambiarlo.

Desde entonces se ha conocido esa versión de Tatis Jr. que mereció un contrato de 340 millones. El ahora utility (juega entre los jardines y la segunda base) le pega fuego a la liga, es un peligro para los corredores y su defensa nunca ha dejado de ser premium.

Ayer fue elegido Jugador de la Semana en la Liga Nacional.

El despegue

Tatis Jr. llegó a 17 cuadrangulares en la campaña y después del Juego de Estrellas es colíder de toda la MLB con 12 junto a Pete Crow-Armstrong (Cubs).

Hasta el 29 de mayo, su línea ofensiva quedaba en .268/.345/.307 con un OPS de .652. Desde el 30 de mayo Tatis Jr. la ha cambiado por una de .305/.372/.554 y su OPS se dispara hasta .926.

Pasó de ser un jugador cuyo aporte ofensivo era un 15 % por debajo de la media de la liga (OPS+ de 85) a uno de un 50 % por encima (OPS+ de 150). Ha agregado 2.6 WAR en la versión de Baseball-Reference y 3.6 en la de FanGraphs.

El petromacorisano pegaba igual de fuerte a la pelota, pero no la levantaba.

Un aporte que se ha reflejado en la marca de los Frailes, que iban con 32-25 hasta el slump ofensivo (segundos en el oeste) y hoy marchan con 71-60 (segundos), una marca de 39-35, en posición de wild card cuando se cierra el penúltimo mes de la campaña.

Un calvario

"Tres meses pasando trabajo en el plato", dijo Tatis Jr. a MLB.com el domingo. "La mecánica correcta, el enfoque correcto en el momento justo". Una mejora que se atribuye a una postura en el home (stance) de Tatis Jr. es más abierta.

"Me ayudó a conocerme mejor. A confiar aún más en mí mismo y en mis habilidades, y a partir de ahí, a seguir mejorando", dijo.

Tatis Jr. batea ya en la campaña para .290 y su OPS entró al umbral de las estrellas con .814. La marca de 21-7 de los Padres es la mejor en la MLB en agosto.

Tatis Jr. mantuvo un buen nivel en el resto de su juego. Se convirtió en un primer bate muy útil gracias a sus buenas bases y su velocidad. Ha robado 29 almohadillas esta temporada.