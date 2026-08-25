Fedom busca jugadores para la selección dominicana que competirá en Mundial Sub-15

La Federación indicó que la selección de los jugadores se realizará tomando en cuenta criterios técnicos, competitivos y disciplinarios, con el objetivo de conformar un equipo que represente al país en la cita mundialista ( FOTO CEDIDA POR LA FEDOM )

La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) realizará este miércoles 26 de agosto una jornada de evaluación para identificar a los jugadores que podrían integrar la selección dominicana que participará en la Copa Mundial de Béisbol Sub-15, prevista para celebrarse en Mérida, México, del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2026.

La evaluación comenzará a las 3:00 de la tarde en las instalaciones de IPL Academy, en El Toro, municipio de Guerra.

La convocatoria está dirigida a jugadores de la categoría Sub-15 de todo el país que cumplan con los requisitos de edad y tengan interés en formar parte del equipo nacional.

Las evaluaciones

Durante la jornada, el cuerpo técnico evaluará las condiciones físicas, técnicas y competitivas de los participantes como parte del proceso de selección de los jugadores que avanzarán hacia la conformación del conjunto dominicano.

Fedom exhortó a las asociaciones provinciales, academias, ligas, entrenadores y dirigentes deportivos a apoyar la convocatoria y facilitar la participación de los jóvenes con condiciones para integrar el equipo.

La Federación indicó que la selección de los jugadores se realizará tomando en cuenta criterios técnicos, competitivos y disciplinarios, con el objetivo de conformar un equipo que represente al país en la cita mundialista.

Datos de la convocatoria

Fecha: miércoles 26 de agosto de 2026

26 de agosto de 2026 Hora: 3:00 de la tarde

Lugar: IPL Academy

Ubicación: El Toro, Guerra

Categoría: Sub-15

Sub-15 Evento: Copa Mundial de Béisbol Sub-15

Sede: Mérida, México

Mérida, México Fecha del Mundial: 25 de septiembre al 4 de octubre de 2026

25 de septiembre al 4 de octubre de 2026 Contacto: 809-514-2956

809-514-2956 Correo: dt.fedobe@mail.com