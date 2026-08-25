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Fedom busca jugadores para la selección dominicana que competirá en Mundial Sub-15

La jornada de evaluación será este miércoles en una academia de béisbol ubicada en El Toro, Guerra

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    Fedom busca jugadores para la selección dominicana que competirá en Mundial Sub-15
    La Federación indicó que la selección de los jugadores se realizará tomando en cuenta criterios técnicos, competitivos y disciplinarios, con el objetivo de conformar un equipo que represente al país en la cita mundialista (FOTO CEDIDA POR LA FEDOM)

    La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) realizará este miércoles 26 de agosto una jornada de evaluación para identificar a los jugadores que podrían integrar la selección dominicana que participará en la Copa Mundial de Béisbol Sub-15, prevista para celebrarse en Mérida, México, del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2026.

    La evaluación comenzará a las 3:00 de la tarde en las instalaciones de IPL Academy, en El Toro, municipio de Guerra.

    La convocatoria está dirigida a jugadores de la categoría Sub-15 de todo el país que cumplan con los requisitos de edad y tengan interés en formar parte del equipo nacional.

    Las evaluaciones

    Durante la jornada, el cuerpo técnico evaluará las condiciones físicas, técnicas y competitivas de los participantes como parte del proceso de selección de los jugadores que avanzarán hacia la conformación del conjunto dominicano.

    Fedom exhortó a las asociaciones provinciales, academias, ligas, entrenadores y dirigentes deportivos a apoyar la convocatoria y facilitar la participación de los jóvenes con condiciones para integrar el equipo.

    La Federación indicó que la selección de los jugadores se realizará tomando en cuenta criterios técnicos, competitivos y disciplinarios, con el objetivo de conformar un equipo que represente al país en la cita mundialista.

    Datos de la convocatoria

    • Fecha: miércoles 26 de agosto de 2026
    • Hora: 3:00 de la tarde
    • Lugar: IPL Academy
    • Ubicación: El Toro, Guerra
    • Categoría: Sub-15
    • Evento: Copa Mundial de Béisbol Sub-15
    • Sede: Mérida, México
    • Fecha del Mundial: 25 de septiembre al 4 de octubre de 2026
    • Contacto: 809-514-2956
    • Correo: dt.fedobe@mail.com
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