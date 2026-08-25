Huáscar Brazobán pasa a la lista de lesionados

Los Medias Blancas de Chicago sufrieron un revés en la configuración de su cuerpo de relevistas al colocar oficialmente este martes al lanzador derecho dominicano Huáscar Brazobán en la lista de lesionados de 15 días, a causa de una distensión en el músculo dorsal ancho izquierdo.

El diestro de 36 años sintió las molestias físicas durante su presentación del lunes frente a los Vigilantes de Texas.

Aunque la gerencia de Chicago no ha emitido un plazo definitivo para su retorno, este tipo de dolencias musculares en la espalda suele requerir un periodo de recuperación que se evalúa en semanas o incluso meses.

Impacto en la rotación de relevo y trayectoria

Brazobán había llegado al equipo a inicios de agosto procedente de los Mets de Nueva York en la fecha límite de traspasos a cambio de dos prospectos de ligas menores.

Rendimiento en la temporada 2026: Acumula un récord de 5-2 con 3.16 de efectividad y un sólido WHIP de 1.13 a lo largo de 56 presentaciones divididas entre Nueva York y Chicago.

Acumula un con y un sólido WHIP de 1.13 a lo largo de 56 presentaciones divididas entre Nueva York y Chicago. Dominio sobre la loma: Registra 54 ponches en 62.2 entradas lanzadas este año.

Registra en este año. Perfil de carrera: Desde su debut tardío a los 32 años en la MLB con los Marlins de Miami en 2022, el dominicano se ha consolidado como un relevista intermedio confiable, registrando una efectividad de por vida de 3.59 en 224 partidos en las Mayores.