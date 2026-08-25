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Shane Bieber sufre inflamación muscular y va a lista de lesionados

La medida tiene carácter retroactivo al 21 de agosto.

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    Shane Bieber sufre inflamación muscular y va a lista de lesionados
    Shane Bieber (AFP)

    El lanzador derecho de los Toronto Blue Jays, Shane Bieber, fue colocado este martes en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en el músculo redondo mayor derecho, anunció el equipo.

    Situación médica

    La medida tiene carácter retroactivo al 21 de agosto.

    Bieber sintió molestias mientras realizaba una sesión de bullpen el domingo, lo que motivó la realización de una resonancia magnética, según informó Arden Zwelling de Sportsnet. Las imágenes revelaron una lesión "de leve a moderada" que le impedirá lanzar durante "un par de semanas".

    Bieber registra una efectividad (ERA) de 4.53 en 11 aperturas esta temporada, aunque solo ha permitido dos carreras limpias en sus últimas dos salidas, sumando además 12 ponches.

    Impacto en el equipo

    El diestro de 31 años se une a otros seis abridores en la lista de lesionados de los Blue Jays, quienes cuentan en su rotación con Dylan Cease, José Soriano, Max Scherzer y Spencer Arrighetti en salud.

    • Toronto ascendió desde Triple-A al lanzador derecho Chad Dallas para tomar el lugar de Bieber en el roster activo.
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    Los Blue Jays, que inician este martes una serie de tres partidos contra los Kansas City Royals, se encuentran a dos juegos de los Cleveland Guardians en la lucha por el último puesto de comodín en la Liga Americana.

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