VIDEO |Devers pega el 29, pero el novato criollo Héctor Rodríguez la saca 2 veces, Rojos remontan

Devers llega a 29 jonrones, pero Cincinnati firma una remontada histórica

Rafael Devers volvió a hacer sentir su poder, pero su jonrón número 29 de la temporada terminó quedando en segundo plano ante una de las remontadas más espectaculares de Cincinnati en los últimos años.

El dominicano conectó su cuadrangular en la quinta entrada y ayudó a los Gigantes de San Francisco a construir una cómoda ventaja que llegó a ser de seis carreras, pero los Rojos protagonizaron una increíble reacción en el noveno episodio para imponerse 10-9 y evitar la barrida en la serie de tres partidos.

SFG - Rafael Devers 2-run HR (29)

⛓️ 3-game HR streak



414 ft | 105.5 mph | 26°

⚾️ 81.5 mph curveball (CIN - LHP Nick Lodolo)

️ Out in 30/30 parks



CIN (2) @ SFG (4)

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Devers castigó al pitcheo de Cincinnati en el quinto capítulo con un jonrón de dos carreras, uno de los tres batazos de vuelta completa de San Francisco durante el encuentro. Jonah Cox había disparado otro en el segundo inning, mientras Shay Whitcomb agregó el tercero en el sexto.

Para Devers, además, fue una jornada especial con el madero, ya que conectó jonrón en los tres partidos de la serie, confirmando el buen momento ofensivo que atraviesa.

Los Gigantes parecían tener el partido bajo control después de que Drew Gilbert conectara un doblete de tres carreras con dos outs en la octava entrada, aumentando la ventaja a 9-3. Con apenas tres outs por jugar, todo apuntaba a que San Francisco completaría su primera barrida de tres encuentros de la temporada.

Pero Cincinnati tenía preparada una respuesta que parecía imposible.

El novato quisqueyano Héctor Rodríguez abrió la novena entrada con su segundo jonrón del partido para comenzar a recortar la diferencia. Luego llegaron un sencillo de Elly De La Cruz y dos boletos que llenaron las bases, obligando a San Francisco a cambiar de lanzador.

CIN - Héctor Rodríguez Solo HR (3)

2nd HR of the game



423 ft | 115.2 mph | 31°

⚾️ 90.5 mph cutter (SFG - RHP Spencer Bivens)

️ Out in 30/30 parks



CIN (4) @ SFG (9)

9th#ATOBTTR pic.twitter.com/RMSNFhQ4Ce — MLB Home Runs (@MLBHRs_) August 26, 2026

Fue entonces cuando apareció Eugenio Suárez.

El venezolano conectó un grand slam ante Dylan Smith para colocar el marcador 9-8 y encender por completo el estadio. Su batazo fue su jonrón número 19 de la temporada y dejó a los Rojos a una sola carrera de completar una remontada que minutos antes parecía imposible.

La ofensiva local no se detuvo.

Dane Myers y Matt McLain conectaron sencillos de toque para mantener viva la amenaza. Después, Jose Trevino elevó de sacrificio para llevar al plato la carrera del empate.

Héctor Rodríguez sends a 115.2 mph LASER into McCovey Cove for his 2nd HR of the game.



It travelled 423 feet before it hit the water pic.twitter.com/WstzXaIfbM — Just Baseball (@JustBB_Media) August 26, 2026

Y finalmente llegó el batazo decisivo.

El bateador emergente Tyler Stephenson conectó un sencillo que permitió anotar a McLain y colocó a Cincinnati por delante 10-9, completando un noveno inning de siete carreras.

Regreso histórico

La remontada tuvo además un significado histórico. Los Rojos mejoraron a 3-1,917 en su historia cuando llegan a la novena entrada perdiendo por seis o más carreras. Antes del miércoles, solo habían conseguido hacerlo en dos ocasiones: contra los Cachorros en mayo de 1958 y frente a San Luis en mayo de 1918.

Mientras Devers y los Gigantes celebraban durante buena parte de la noche una ofensiva que parecía suficiente para conseguir la victoria, Cincinnati convirtió el último episodio en una pesadilla para San Francisco.

Sal Stewart también aportó a la ofensiva de los Rojos con un elevado de sacrificio en el séptimo inning. El dominicano llegó a 100 carreras impulsadas, cifra con la que lidera las Grandes Ligas y que además le permitió igualar el récord de la franquicia de Cincinnati para un novato, establecido por Jim Greengrass en 1953.

Por los Rojos, Elly de la Cruz se fue de 6-3 con una anotada.