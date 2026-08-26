Ezequiel Durán sostiene la ilusión en Texas como utility premium

Ezequiel Durán, bateador derecho, ya superó este año sus totales en la MLB. ( AFP )

El lunes en Chicago, los Rangers (66-66) se quedaron solos en la cima del oeste, la división más mediocre de la MLB este curso, con medio juego sobre unos Astros en crisis de oficina donde el dueño ha asumido las operaciones diarias.

En Arlington miran a sus primeros playoffs desde 2023 cuando finalmente lograron una Serie Mundial tras 52 años allí y dentro de esa ecuación Ezequiel Durán ha sido desequilibrante, con el bate, sus piernas y una eficiencia defensiva caída del cielo dondequiera que se le ha puesto.

El sanjuanero apenas cobra el 0,7 % de la nómina de 189.2 millones de dólares que paga el club texano, pero ha sido el jugador de más valía, medido en métricas tradicionales y por victorias sobre nivel reemplazo (WAR); 4.1 en FanGraphs y 3.7 en Baseball-Reference.

Durán, de 27 años y en su quinto curso en la liga, no tiene una posición fija a la defensa, pero ha sido fijo en la alineación de Skip Schumacher. Salvo en la receptoría y de lanzador, ha jugado en todas las posiciones, con un balance general de seis carreras salvadas con el guante.

El aguilucho ha aparecido 48 partidos en el campo corto, 42 en la antesala, 24 en la intermedia, 21 en el jardín izquierdo, 13 en el derecho, dos en la inicial y dos en el prado central.

Con el madero, batea para .272/.329/.447 un OPS de .776. Sus 116 imparables es la segunda cifra más alta del club donde marcha líder en dobles (25), carreras remolcadas (67), anotadas (58), es segundo en robos (10) y tercero en cuadrangulares (14) con un aporte ofensivo 24 % por encima de la media de la liga (OPS+).

Los ajustes claves

Un despegue en este curso al que da crédito al puertorriqueño Alex Cintrón, asistente del coach de bateo, quien se unió al cuerpo técnico esta campaña y la fluidez de comunicarse en español ha ayudado mucho, como reportó esta semana el Dallas Morning News.

Se trata de un utility premium que es candidato al Guante de Oro en la posición y al Bate de Plata, un premio que se entrega para ese jugador multidimensional desde la campaña 2022 y que todavía ningún dominicano lo ha ganado.

Las impresiones

"Cuanto más juega, más te enamoras de él. Es un jugador así de bueno", dijo Schumacher en junio.

"Piensen en todo lo que ha hecho, jugando en segunda base, campocorto, jardín y campocorto. En cada posición en la que lo hemos puesto, ya sea porque un jugador estaba teniendo dificultades o porque se lesionó, nos ha dado todo lo que tenía ese día. El juego de toque y carrera es parte de su juego. La velocidad es parte de su juego. Ha tocado la bola y le hemos puesto en base para un hit-and-run", explicó el estratega esta semana.

Son máximos en totales y porcentajes para un jugador que llegó al primer equipo en 2022 y que solo ha bajado dos veces a Triple-A en el trayecto, con tres experiencias en la Lidom vestido de amarillo.

Firmado por los Yankees en 2017 por un bono de apenas 10 mil dólares, Durán llegó a Texas en el cambio que llevó al Bronx a Joey Gallo en 2021. En 2023, fue parte del equipo campeón.

A segundo arbitraje

Durán, cuyo salario de 1.3 millones de dólares esta campaña ocupa el puesto 14 en la plantilla con hombres como Jacob deGrom (38 millones), Corey Seager (31,5), Nathan Eovaldi (29) y Brandon Nimmo (20,5 millones de dólares, , agota una temporada que debe disparar su valor de cara a su segundo arbitraje, uno que puede ser entorpecido por las negociaciones laborales.

Alcanzará los cuatro años de servicios en septiembre próximo y puede tocar la agencia libre 2028.