Freddy Peralta comanda el triunfo de los Rays sobre los Tigres con seis entradas en blanco

Freddy Peralta en acción con los Rays de Tampa Bay. ( ARCHIVO/ MLB )

Freddy Peralta necesitaba una actuación como esta. Después de un comienzo complicado con los Rays, el derecho dominicano recordó este miércoles en el Comerica Park por qué durante años ha sido considerado uno de los brazos más importantes de las Grandes Ligas.

Peralta lanzó seis entradas en blanco, permitió apenas dos hits, ponchó a cuatro bateadores y no concedió boletos para conducir a Tampa Bay a una victoria 3-0 sobre los Tigres de Detroit. Fue, sobre todo, una presentación de autoridad y control que se pareció mucho al lanzador que ganó 17 partidos la temporada pasada.

Los dos únicos imparables de Detroit llegaron mediante sencillos hacia el jardín contrario: Dillon Dingler conectó uno en el segundo episodio y Brett Callahan hizo lo propio en el sexto. Fuera de esos dos batazos, Peralta mantuvo completamente bajo control a la ofensiva de los Tigres.

La actuación adquiere mayor relevancia por el momento que atraviesa el dominicano. Peralta llegó al encuentro con récord combinado de 5-11 y efectividad de 5.33 entre los Mets y los Rays. Desde que fue adquirido por Tampa Bay el 2 de agosto, su rendimiento tampoco había sido el esperado, con marca de 0-2 y una efectividad de 7.17 en sus primeras cuatro aperturas.

Pero este miércoles apareció otro Peralta.

El derecho, que en agosto del año pasado había sido prácticamente intocable al registrar marca de 4-0 y efectividad de 0.32 con Milwaukee, encontró nuevamente la fórmula para dominar a sus rivales. La velocidad de su recta y la capacidad para atacar la zona de strike fueron suficientes para mantener a Detroit sin respuestas durante seis episodios.

Y los Rays hicieron el resto.

Tampa Bay fabricó las tres carreras que necesitaba en la segunda entrada contra Troy Melton, quien había llegado al partido con una impresionante efectividad de 1.70. Chandler Simpson inició la ofensiva con un sencillo dentro del cuadro y posteriormente recorrió todo el camino desde primera hasta el plato gracias a un doblete de Jonny DeLuca hacia la esquina del jardín izquierdo.

Cedric Mullins agregó la segunda carrera con un sencillo de dos outs que llevó a DeLuca al plato. Mullins intentó posteriormente avanzar a segunda, pero fue puesto out, aunque para entonces Tampa Bay ya había construido una ventaja suficiente para respaldar la gran labor de Peralta.

Los relevistas también hicieron su parte. Kevin Kelly lanzó dos entradas perfectas, retirando a los seis bateadores que enfrentó entre el séptimo y el octavo capítulos. Luego llegó Tyler Wells para encargarse del noveno y completar la blanqueada con un perfecto 1-2-3, en una jornada especial porque celebraba su cumpleaños número 32.

Para Peralta, sin embargo, el verdadero triunfo fue recuperar sensaciones.

Preparación previa

Antes del encuentro, el zurdo Shane McClanahan había resaltado precisamente el proceso que estaba atravesando el dominicano junto al coach de pitcheo Kyle Snyder, trabajando en la confianza y en el perfeccionamiento de su repertorio.

"Es una gran persona. Un gran competidor. Un gran compañero de equipo y ha sido un caballo de batalla hasta ahora, tomando la pelota", había dicho McClanahan.

Sus palabras encontraron respuesta en el terreno.

Peralta tomó la pelota y respondió con seis episodios impecables, una demostración que Tampa Bay espera pueda convertirse en el punto de partida para recuperar al lanzador dominante que alguna vez fue.

Después de meses de dificultades, "Fastball" Freddy volvió a parecerse a sí mismo. Y para unos Rays que necesitan urgentemente estabilidad en su rotación, la aparición de esta versión de Peralta puede convertirse en una de las noticias más importantes de la recta final de la temporada.

Por los Rays, Junior Caminero se fue de 4-2.