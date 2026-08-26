Kyle Schwarber se convierte en el primero con 40 jonrones en la actual campaña de la MLB

Kyle Schwarber volvió a poner su nombre entre los grandes jonroneros de las Grandes Ligas.

En la vicctoria 6-0 de los Filis sobre los Marineros, el bateador designado de Filadelfia conectó este miércoles su cuadrangular número 40 de la temporada, una cifra que además de mantenerlo como líder de las Mayores, le permitió alcanzar una importante marca dentro de la historia de la franquicia.

Schwarber castigó una recta de 98 millas por hora del abridor de los Marineros de Seattle, Bryan Woo, y desapareció la pelota aproximadamente 425 pies hacia el jardín derecho-central. El batazo, conectado en la segunda entrada, fue un jonrón de tres carreras que amplió a seis la ventaja de los Filis.

Pero el cuadrangular significó mucho más que tres carreras.

Con sus 40 vuelacercas, Schwarber llego a cuatro temporadas con al menos esa cifra, e igualó a Ryan Howard como los únicos jugadores de los Filis con más temporadas de 40 o más jonrones en la historia de la franquicia.

El toletero de 33 años también alcanzó a dos de las principales figuras del béisbol actual: Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, y Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, como los jugadores activos con más campañas de al menos 40 cuadrangulares.

La cifra adquiere todavía mayor dimensión al recordar que Schwarber viene de una temporada en la que conectó 56 jonrones. Ahora vuelve a superar la barrera de los 40 y mantiene una producción de poder que se ha convertido en una de las principales armas ofensivas de Filadelfia.

Schwarber, sin embargo, prefiere mirar más allá de los números individuales.

"No se trata tanto de salir e intentar alcanzar o conseguir una determinada cifra. Se trata más de acumular tantos turnos al bate como sea posible para seguir tratando de ayudar al equipo a ganar", explicó el jugador.

Su trayectoria con los Filis también comienza a compararse con algunas de las más grandes de la historia del béisbol. Schwarber suma 227 jonrones en sus primeros cinco años con Filadelfia, la segunda mayor cantidad de cualquier jugador en sus primeras cinco temporadas con una franquicia.

El único que lo supera es Babe Ruth, quien conectó 235 cuadrangulares durante sus primeros cinco años con los Yankees de Nueva York.

Total en su carrera

A sus 33 años, Schwarber acumula además 380 jonrones de por vida, una cifra que sigue creciendo mientras se consolida como uno de los bateadores de mayor poder de su generación.

El impacto de su temporada también puede medirse a través de la carrera por el liderato de jonrones de las Grandes Ligas. Schwarber encabeza el departamento con 40, mientras Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, y Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, aparecen detrás con 36 cada uno.

Así, aquel batazo de 425 pies ante Woo no fue simplemente otro jonrón para Schwarber. Fue el número 40 de una temporada que vuelve a colocarlo entre los grandes productores de poder del béisbol y que, al mismo tiempo, lo acerca cada vez más a las páginas históricas de los Filis.

Por los Marineros, Julio Rodriguez se fue de 4-0.