Devers, dos temporadas en una: el renacer de "Carita" con los Gigantes

Rafael Devers parece haber encontrado al fin la versión que los Giants esperaban cuando lo adquirieron desde los Red Sox el año pasado.

La temporada de "Carita" puede dividirse perfectamente en dos etapas: antes y después del 15 de junio, cuando el equipo filtró que lo ponía en el mercado al írsele las opciones de competir. Y la diferencia entre ambas es tan marcada que pareciera tratarse de dos jugadores distintos.

Hasta esa fecha, Devers tenía una línea ofensiva de .235/.293/.413, con nueve cuadrangulares y 33 remolcadas en 72 partidos. Lejos de su estatus de All-Star.

Transformación ofensiva

Pero a partir del 15 de junio se produjo la transformación.

Incluyendo el partido de ayer contra los Rojos, el samanense registra desde entonces una línea ofensiva de .260/.361/.579, con 20 jonrones y 43 carreras impulsadas en 61 encuentros.

Devers conectó su jonrón 29 del curso para liderar a los Gigantes en ese renglón y se acercó a una marca que, hasta hace poco, parecía prohibitiva en "La Bahía": los 30 cuadrangulares.

Contexto y rendimiento

Está a un solo bambinazo de convertirse en el segundo jugador de la franquicia desde 2005 con 30 vuelacercas en una temporada, junto a su compatriota Willy Adames, quien lo consiguió el año pasado el último día. Desde Barry Bonds en 2004 ningún jugador del club alcanzaba los 30.

Su transformación adquiere mayor dimensión por el contexto en el que se produjo. Los Gigantes atravesaban dificultades y sobraron los reportes de que el club estaba dispuesto a escuchar ofertas por él y otros estelares en bajo momento.

Finalmente, se quedó en el equipo y se ha convertido en uno de los pocos puntos luminosos del año.

La evolución ofensiva no es el único punto luminoso del jugador, que no ha fallado en el cambio de posición. Un antesalista que costó 59 carreras con la defensa en Boston, como inicialista lleva +2 en 119 juegos con los californianos.