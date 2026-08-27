VIDEO | Chris Sale le gana duelo de pitcheo a Yamamoto con partido completo y 11 ponches

Chris Sale tuvo otra destacada actuación para los Bravos. ( ARCHIVO/ AFP )

Chris Sale convirtió el montículo en un territorio prohibido para los Dodgers de Los Ángeles. El zurdo lanzó una joya de cinco hits, ponchó a 11 bateadores y completó el partido para conducir a los Bravos de Atlanta a una victoria 1-0, con la que barrieron la serie de tres encuentros ante el poderoso conjunto californiano.

Fue una noche en la que Atlanta necesitó apenas una carrera, pero tuvo en Sale al hombre capaz de hacer que fuera suficiente.

El veterano de 37 años no concedió boletos y mantuvo bajo control a una de las ofensivas más peligrosas de las Grandes Ligas. Los 11 ponches le permitieron registrar su cuarto partido de dos dígitos en ponches esta temporada y el número 95 de su carrera, cifra que lo coloca en el séptimo lugar de todos los tiempos.

9.0 IP, 5 H, 0 ER, 0 BB, 11 K



¡BIENVENIDOS A LA CLASE MAGISTRAL DE CHRIS SALE ESTA NOCHE EN ATLANTA! pic.twitter.com/AG5MdVzS5w — MLB Español (@mlbespanol) August 28, 2026

La ovación que recibió al salir para el noveno episodio fue una declaración de confianza. Los relevistas estaban preparados en el bullpen, pero el manager Walt Weiss decidió entregarle la pelota a su as para intentar completar la obra.

Freddie Freeman abrió la entrada con un sencillo y, por un momento, la tensión se apoderó del estadio. Sale, sin embargo, no se apartó del desafío.

Teoscar Hernández elevó para el primer out. Alek Thomas, quien había entrado como corredor emergente, fue puesto out en segunda tras un rodado de elección de fildeador de Miguel Rojas. Con dos outs, Sale tenía frente a él a Alex Call.

El zurdo terminó la noche como la había comenzado: con un ponche.

Fue el juego completo número de 17 de su carrera y el primero desde 2019, cuando todavía lanzaba para los Medias Rojas de Boston.

Pero antes de que Sale se encargara de silenciar a los Dodgers, Drake Baldwin había proporcionado la única carrera del partido.

El receptor de Atlanta abrió el encuentro enfrentándose a Yoshinobu Yamamoto y conectó el primer lanzamiento del japonés hacia el jardín derecho, hasta el restaurante Chop House. El batazo significó su cuarto jonrón abriendo un partido esta temporada y el número 22 de su campaña.

A partir de ahí, el duelo se convirtió en una batalla de lanzadores.

Yamamoto también estuvo brillante. El derecho de Los Ángeles permitió apenas cuatro imparables y ponchó a ocho en 6? entradas, pero el cuadrangular de Baldwin terminó siendo suficiente para marcar la diferencia.

La victoria permitió además a los Bravos confirmar su dominio particular sobre los Dodgers. Atlanta terminó ganando 5-1 la serie de la temporada, un resultado significativo entre dos equipos que encabezan sus respectivas divisiones de la Liga Nacional.

Los Bravos lideran el Este, mientras los Dodgers continúan en la cima del Oeste.

Kim se redime

Ha-Seong Kim también tuvo una oportunidad de reivindicarse. El campocorto de Atlanta, que atraviesa una difícil temporada ofensiva con promedio de apenas .078, recibió la titularidad después de haber conectado el sencillo decisivo como bateador emergente en el noveno episodio de la victoria 6-5 del miércoles.

Kim respondió con un sencillo y posteriormente se robó la segunda base en el tercer inning.

Para los Dodgers, la noche dejó además una preocupación adicional. Antes del encuentro, el derecho Roki Sasaki fue colocado en la lista de lesionados de 15 días, después de abandonar el partido del miércoles debido a una ampolla en el dedo medio de la mano derecha.

Los Ángeles llamó desde Triple-A Oklahoma City al también derecho Seth Halvorsen para ocupar su lugar.

Pero todos esos argumentos quedaron relegados a un segundo plano cuando Sale subió al montículo en el noveno.

Con 39,650 aficionados de pie, el veterano lanzó como en sus mejores tiempos y cerró una actuación que recordó por qué sigue siendo uno de los brazos más intimidantes de su generación.