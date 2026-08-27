Jeremy Peña dispara su jonrón 80 de por vida en MLB, y comanda el triunfo de Houston en el Bronx

Jeremy Peña convirtió una noche de victoria para los Astros de Houston en una jornada especial para su carrera. El campocorto dominicano conectó este jueves su jonrón número 16 de la temporada, un batazo que además representó el cuadrangular 80 de su carrera en las Grandes Ligas, en el triunfo de Houston por 5-1 sobre los Yankees de Nueva York.

Peña encontró la pelota ante el pitcheo de los Yankees y aportó uno de los batazos que ayudaron a los Astros a imponerse en el Yankee Stadium. Su cuadrangular solitario se sumó al decisivo ataque encabezado por Christian Walker, quien terminó con tres imparables, incluido un jonrón de dos carreras ante Gerrit Cole.

Para Peña, sin embargo, el batazo tuvo un significado particular. Con apenas 28 años, el dominicano llegó a los 80 cuadrangulares en su trayectoria en las Mayores, una cifra que refleja la evolución de un jugador que desde su llegada a Houston ha combinado defensa, velocidad y poder ocasional.

El cuadrangular número 16 del año llegó en una noche en la que los Astros volvieron a demostrar su capacidad para responder en un escenario complicado. Houston tomó dos de los tres partidos de la serie frente a los Yankees y se mantiene en la cima de la División Oeste de la Liga Americana, con un juego de ventaja sobre los Rangers de Texas.

Gran noche de Walker

Christian Walker fue el gran protagonista ofensivo del encuentro. Después de comenzar la jornada con 0 hits en sus últimos 11 turnos, el inicialista despertó con tres imparables. Su jonrón de dos carreras frente a Gerrit Cole amplió la ventaja de Houston y abrió el camino para una victoria que los Astros necesitaban.

Cole terminó cargando con la derrota tras permitir tres carreras y seis hits en seis entradas, con cinco ponches y un boleto.

Houston también recibió una buena presentación del abridor Hayden Wesneski, quien permitió una carrera y tres imparables en poco más de cinco episodios para llevarse la victoria.

Los Yankees solo pudieron fabricar una carrera, producida por un elevado de sacrificio de Cody Bellinger que permitió anotar a Ben Rice en el sexto episodio.

El triunfo también tuvo valor colectivo. Houston salió del Yankee Stadium con dos victorias en tres partidos y mantuvo su posición de privilegio en la lucha por la División Oeste.