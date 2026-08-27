Los Cardenales frenan una racha de cinco derrotas, y Joshua Báez aporta su primer doble en MLB

Los Cardenales de San Luis encontraron este jueves el alivio que necesitaban. Después de cinco derrotas consecutivas, el conjunto de Misuri volvió a sonreír al imponerse 7-5 a los Orioles de Baltimore, en una noche en la que varias piezas de su ofensiva respondieron temprano.

Entre ellas estuvo el dominicano Joshua Báez, quien agregó un capítulo especial a sus primeros pasos en las Grandes Ligas al conectar el primer doble de su carrera en MLB.

Báez, una de las principales promesas de la organización, disparó su primer doble en Grandes Ligas en el segundo episodio ante el abridor de Baltimore, Trevor Rogers. Su batazo llegó en una entrada que terminó siendo decisiva para San Luis, pues después del doblete apareció Blaze Jordan con un cuadrangular de tres carreras que colocó a los Cardenales arriba 3-0.

El doble de Báez representa otro pequeño pero importante paso en su proceso de adaptación al máximo nivel.

El joven slugger ha tenido que enfrentar el desafío de establecerse en MLB y cada turno representa una oportunidad para comenzar a demostrar el potencial que lo convirtió en uno de los prospectos más seguidos de la organización.

La ofensiva de San Luis no se detuvo ahí.

Ramón Urías conectó su tercer jonrón de la temporada en el cuarto inning para ampliar la ventaja a 5-0, mientras que Trevor Rogers terminó castigado con seis carreras y siete imparables en cinco entradas, aunque consiguió siete ponches.

Blaze Jordan también tuvo una noche productiva. Su cuadrangular en el segundo episodio fue el tercero de su temporada y ayudó a construir una ventaja que los Cardenales necesitarían hasta el último out.

Remontada fallida

Baltimore intentó regresar al partido en la séptima entrada. Coby Mayo conectó un jonrón de tres carreras, su número 18 del año, contra Caleb Ferguson y redujo la diferencia a 6-4.

Los Orioles volvieron a acercarse y los equipos intercambiaron carreras en el octavo, pero San Luis logró mantener la ventaja hasta entregarle la pelota a Riley O´Brien.

El relevista respondió con un noveno inning sin carreras para conseguir su salvamento número 34 de la temporada, líder de la Liga Nacional. O´Brien necesitaba además una actuación de ese tipo después de haber permitido siete carreras combinadas y sufrir la derrota en sus dos presentaciones anteriores.

La victoria fue para Luis Gastelum (4-3), quien trabajó 1? entradas perfectas. Justin Bruihl permitió una carrera en 1? innings, mientras que Gordon Graceffo lanzó tres entradas perfectas como abridor.

Pero más allá del triunfo que frenó la mala racha, la noche tuvo un significado especial para Báez.

El dominicano no necesitó conectar un batazo de vuelta completa para llamar la atención. Esta vez fue un doble, su primero en las Grandes Ligas, el que le permitió escribir una nueva línea en su todavía corta historia en San Luis.

Cada batazo cuenta cuando se está construyendo una carrera en MLB. Y para Báez, el doble de este jueves es otro paso en un camino que apenas comienza.