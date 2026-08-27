La MLB desea que la nueva agencia funcione solo por algunas semanas y esté atada al tope salarial

Vista del Oracle Park de San Francisco durante el Día Inaugural de 2026. ( ARCHIVO/ MLB )

La agencia libre de las Grandes Ligas podría estar a punto de dejar atrás su tradicional mercado abierto durante todo el invierno para convertirse en una carrera contra el reloj.

Major League Baseball propuso este jueves limitar el período en el que los equipos pueden firmar agentes libres a unas pocas semanas de diciembre y, después de una pausa, reabrir el mercado a partir de febrero.

La propuesta, presentada a la Asociación de Jugadores, pretende concentrar las decisiones más importantes de la temporada muerta y generar una explosión de contrataciones semejante a la que ocurre en la NFL y la NBA, donde los períodos de movimientos están mucho más concentrados.

De acuerdo con los detalles conocidos de la propuesta, la agencia libre tendría una ventana especialmente corta: comenzaría el lunes en que se inauguren las Reuniones Invernales y permanecería abierta hasta el 21 de diciembre. Antes de ese período habría una etapa en la que jugadores y equipos podrían negociar, pero no concretar contratos.

Después del 21 de diciembre se produciría un apagón de movimientos que se extendería hasta el primer lunes de febrero. A partir de entonces volverían a permitirse las firmas y los cambios de jugadores.

El objetivo de MLB es evidente: hacer que la agencia libre deje de ser una maratón para convertirse en un sprint. En lugar de que los equipos esperen semanas o incluso meses para tomar decisiones, la nueva estructura los obligaría a actuar con mayor rapidez, mientras los jugadores tendrían que decidir en un mercado mucho más comprimido.

La pausa también incluiría una prohibición de cambios. Es decir, durante ese período muerto no solamente se congelarían las firmas de agentes libres, sino también las transacciones entre equipos.

Pero detrás de esta propuesta existe una realidad mucho más grande: la negociación del nuevo convenio colectivo entre MLB y el sindicato de jugadores.

Visperas del fin

El actual acuerdo expira el 1 de diciembre de 2026, y uno de los principales puntos de enfrentamiento es la intención de los propietarios de establecer un tope salarial. MLB ha propuesto un sistema con un límite salarial de $245.3 millones y un piso de $171.2 millones, mientras que el sindicato se mantiene contrario a cualquier mecanismo que limite directamente la capacidad de los equipos para gastar.

Precisamente por eso, la nueva propuesta sobre la agencia libre no llega aislada. MLB dejó claro que el cambio en el calendario está condicionado a que se adopte el sistema de tope salarial que la liga presentó anteriormente, una idea que el sindicato ha rechazado tajantemente.

La liga también puso sobre la mesa otras modificaciones. Propuso reducir de cinco a cuatro el número máximo de veces que un jugador puede ser enviado durante una temporada a las ligas menores y establecer un sistema de rosters semanales. Además, los equipos podrían utilizar hasta 14 lanzadores, uno más que el límite actual, durante el período en que las plantillas tienen 26 jugadores, desde el inicio de la temporada hasta el 31 de agosto.

La propuesta llega, además, después de que MLB planteara durante el verano restricciones mucho más profundas al mercado de agentes libres. Entre ellas figuraba limitar la mayoría de los contratos de agentes libres a cinco años y establecer un límite equivalente al 15% del tope salarial de cada equipo, medidas que afectarían la posibilidad de repetir acuerdos extraordinarios como el contrato de $765 millones y 15 años firmado por Juan Soto con los Mets.

Ahora, MLB pretende modificar no solamente cuánto pueden gastar los equipos, sino también cuándo pueden hacerlo.

Para los clubes, el nuevo modelo podría convertir diciembre en un auténtico mercado de oportunidades, con ejecutivos obligados a definir rápidamente sus necesidades y propietarios presionados a autorizar grandes inversiones antes de que se cierre la ventana. Para los agentes y jugadores, en cambio, significaría negociar bajo una presión temporal mucho mayor.

Y para el béisbol, representaría un cambio cultural importante. Las interminables semanas de rumores, reuniones, ofertas y contraofertas que caracterizan la temporada muerta serían sustituidas parcialmente por un período de actividad frenética, seguido de varias semanas de silencio.

Sin embargo, el primer obstáculo no será convencer a los aficionados ni a los ejecutivos. Será convencer a los jugadores.

El sindicato todavía no había respondido públicamente a la propuesta más reciente de MLB. Y con el tope salarial en el centro de la disputa, cualquier modificación del calendario de la agencia libre parece formar parte de una negociación mucho más profunda sobre el futuro económico de las Grandes Ligas.

La propuesta es muy reciente (publicada este jueves 27 de agosto) por lo que el panorama puede seguir cambiando rápidamente durante las próximas horas a medida que el sindicato responda y aparezcan nuevos detalles.