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Gigantes del Cibao definen el cuerpo técnico del dirigente Miguel Cairo

José Javier estará como coach de banca

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    Gigantes del Cibao definen el cuerpo técnico del dirigente Miguel Cairo
    Miguel Cairo (MLB)

    Los Gigantes del Cibao definieron de manera oficial su staff de coaches para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), encabezado por el dirigente Miguel Cairo.

    El venezolano estará acompañado por un grupo de técnicos con experiencia en diferentes niveles del béisbol profesional, conformando el cuerpo de coaches que tendrá la responsabilidad de trabajar junto a los jugadores durante la próxima campaña.

    Como coach de banca estará José Javier, mientras que Raffy Chaves será el coach de pitcheo. 

    Adrián Texidor estará como asistente del dirigente y Leyson Séptimo como asistente del coach de pitcheo.

    En el área ofensiva, Elvis Rodríguez tendrá las funciones de coach de bateo, acompañado por Jonás Olivares como su asistente. 

    Para el trabajo en las bases fueron designados Uziel Viloria, como coach de primera base, y Elbis Morel, en tercera.

    Carlos Pimentel tendrá bajo su responsabilidad el bullpen, mientras que Robinzon Díaz trabajará directamente con los receptores. 

    El staff de los Gigantes se completa con Bonny Castillo y Cristóbal Rodríguez. 

    • La conformación del cuerpo técnico forma parte de los preparativos de los Gigantes del Cibao de cara a la temporada 2026-27.
    RELACIONADAS

    Cuerpo Técnico Gigantes del Cibao 2026-27

    Miguel Cairo – Dirigente

    José Javier – Coach de Banca

    Raffy Chaves – Coach de Pitcheo

    Adrián Texidor – Asistente del Dirigente

    Leyson Séptimo – Asistente del Coach de Pitcheo

    Elvis Rodríguez – Coach de Bateo

    Jonás Olivares – Asistente del Coach de Bateo

    Uziel Viloria – Coach de Primera Base

    Elbis Morel – Coach de Tercera Base

    Carlos Pimentel – Coach de Bullpen

    Robinzon Díaz – Coach de Catchers

    Bonny Castillo – Coach

    Cristóbal Rodríguez – Coach

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