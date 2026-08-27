Gigantes del Cibao definen el cuerpo técnico del dirigente Miguel Cairo

Los Gigantes del Cibao definieron de manera oficial su staff de coaches para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), encabezado por el dirigente Miguel Cairo .

El venezolano estará acompañado por un grupo de técnicos con experiencia en diferentes niveles del béisbol profesional, conformando el cuerpo de coaches que tendrá la responsabilidad de trabajar junto a los jugadores durante la próxima campaña.

Como coach de banca estará José Javier, mientras que Raffy Chaves será el coach de pitcheo.

Adrián Texidor estará como asistente del dirigente y Leyson Séptimo como asistente del coach de pitcheo.

En el área ofensiva, Elvis Rodríguez tendrá las funciones de coach de bateo, acompañado por Jonás Olivares como su asistente.

Para el trabajo en las bases fueron designados Uziel Viloria, como coach de primera base, y Elbis Morel, en tercera.

Carlos Pimentel tendrá bajo su responsabilidad el bullpen, mientras que Robinzon Díaz trabajará directamente con los receptores.

El staff de los Gigantes se completa con Bonny Castillo y Cristóbal Rodríguez.

La conformación del cuerpo técnico forma parte de los preparativos de los Gigantes del Cibao de cara a la temporada 2026-27.

Cuerpo Técnico Gigantes del Cibao 2026-27

Miguel Cairo – Dirigente

José Javier – Coach de Banca

Raffy Chaves – Coach de Pitcheo

Adrián Texidor – Asistente del Dirigente

Leyson Séptimo – Asistente del Coach de Pitcheo

Elvis Rodríguez – Coach de Bateo

Jonás Olivares – Asistente del Coach de Bateo

Uziel Viloria – Coach de Primera Base

Elbis Morel – Coach de Tercera Base

Carlos Pimentel – Coach de Bullpen

Robinzon Díaz – Coach de Catchers

Bonny Castillo – Coach

Cristóbal Rodríguez – Coach