Tampa Bay aprueba un histórico plan de US$ 2,300 millones para el nuevo estadio de los Rays

Vista general del Tropicana Field antes de un partido de la MLB entre los Tampa Bay Rays y los Chicago Cubs el 6 de abril de 2026 en San Petersburgo, Florida. ( ARCHIVO/ AFP )

Después de años de incertidumbre, proyectos fallidos y preguntas sobre su permanencia en la región, los Tampa Bay Rays dieron este jueves un paso que puede cambiar para siempre el futuro de la franquicia.

El Concejo Municipal de Tampa aprobó, por votación de 4-3, un acuerdo de 2,300 millones de dólares para construir un nuevo estadio, financiado con recursos públicos y privados.

La decisión representa mucho más que la construcción de un moderno escenario para jugar béisbol. Para los Rays, significa acercarse a la posibilidad de asegurar definitivamente su futuro en Tampa Bay y dejar atrás la prolongada discusión sobre dónde debe jugar el equipo.

El proyecto contempla 967 millones de dólares en dinero procedente de impuestos, una cifra que convierte la aprobación en una de las decisiones de infraestructura deportiva más importantes de la historia reciente de la región. El acuerdo, alcanzado de manera tentativa hace tres meses, todavía necesita otro paso importante: los comisionados del condado de Hillsborough tienen previsto votar este viernes sobre el proyecto.

La propuesta contempla levantar el nuevo estadio en los terrenos de Hillsborough College, acompañado de un distrito de entretenimiento y uso mixto. También está prevista la renovación de algunos edificios de la institución educativa.

La ubicación agrega un componente especial al proyecto. El futuro hogar de los Rays estaría junto a las instalaciones que utilizan los Yankees de Nueva York durante los entrenamientos de primavera y al otro lado de una autopista de Raymond James Stadium, casa de los Tampa Bay Buccaneers.

"Los Tampa Bay Rays estamos agradecidos por el liderazgo y el apoyo de los miembros del Concejo Municipal", expresó el director ejecutivo de la organización, Ken Babby, quien consideró que la inversión permitirá asegurar el futuro del béisbol de las Grandes Ligas en Tampa Bay y crear un destino que beneficiará a la región durante generaciones.

Los Rays esperan que el nuevo estadio pueda estar construido en tres años, una meta ambiciosa que refleja la urgencia con la que la organización pretende cerrar definitivamente el capítulo de la incertidumbre sobre su casa.

Mucha incertidumbre

Desde su llegada a las Grandes Ligas en 1998, los Rays han tenido como hogar al Tropicana Field, en St. Petersburg. El estadio, sin embargo, se ha convertido durante años en uno de los principales símbolos de las dificultades que ha enfrentado la franquicia para encontrar una solución definitiva a su futuro.

En 2025, los Rays tuvieron que abandonar temporalmente el Tropicana Field después de los daños provocados por un huracán y trasladar sus partidos como locales al George M. Steinbrenner Field de los Yankees.

El equipo regresó al Tropicana Field el mes pasado, pero su contrato de arrendamiento se extiende al menos hasta la temporada de 2028, lo que significa que todavía existe un período de transición antes de que el nuevo proyecto pueda convertirse en realidad.

La aprobación del jueves llega después de otro intento que terminó en fracaso. El año pasado se vino abajo un acuerdo de 1,300 millones de dólares para desarrollar un nuevo estadio junto al Tropicana Field. Aquella propuesta fallida volvió a colocar sobre la mesa una pregunta que ha acompañado a los Rays durante buena parte de su existencia: ¿cuál será finalmente su hogar a largo plazo?

Ahora, por primera vez en mucho tiempo, la respuesta parece estar tomando forma.

Precio de permanecer

El proyecto también refleja una realidad económica que va más allá del diamante. Los Rays necesitan una instalación moderna que permita generar mayores ingresos, atraer aficionados y desarrollar alrededor del estadio una zona capaz de producir actividad económica durante todo el año.

El nuevo complejo no será solamente un parque de pelota. La idea contempla un distrito de entretenimiento y uso mixto, con la intención de convertir el área en un destino regional.

Pero el uso de fondos públicos garantiza que el proyecto continuará generando debate. La votación cerrada de 4-3 evidencia que la decisión está lejos de ser unánime y que el compromiso financiero de los contribuyentes será uno de los principales temas de discusión en los próximos meses.

Mientras tanto, los Rays han encontrado un nuevo motivo para mirar hacia el futuro.

La franquicia cambió de propietario el pasado septiembre, cuando el grupo encabezado por Patrick Zalupski adquirió el equipo. Con una nueva estructura de propiedad y ahora un proyecto de estadio aprobado por el Concejo Municipal de Tampa, la organización parece estar intentando cerrar definitivamente una etapa de incertidumbre.

Todavía quedan obstáculos por superar, empezando por la votación del condado de Hillsborough. Pero el 4-3 de este jueves marca un momento significativo.

Los Rays llevan casi tres décadas buscando una casa que esté a la altura de su futuro. Después de estadios temporales, huracanes, acuerdos cancelados y años de negociaciones, Tampa acaba de acercarlos un paso más a encontrarla.

El próximo lanzamiento de importancia para los Rays no será sobre el montículo: será la votación que puede poner en marcha la construcción de su nueva casa.