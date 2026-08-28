VIDEO | Elly de la Cruz se va de 5-3 con dos empujadas, Rojos anotan 10 por segundo juego seguido

De la Cruz al momento de pegar un sencillo para los Rojos. ( ARCHIVO/ AFP )

Elly De La Cruz volvió a ser protagonista ofensivo para los Rojos de Cincinnati, al conectar un sencillo remolcador de dos carreras en una productiva jornada en la que su equipo derrotó 10-8 a los Cachorros de Chicago este viernes.

De La Cruz terminó el encuentro con tres imparables, incluido el batazo de dos carreras que contribuyó a la ofensiva de Cincinnati, que consiguió por segundo partido consecutivo fabricar 10 carreras.

Elly De La Cruz Piles Up Three At Wrigley



⚾ 3 for 5, 2 RBI, 1 run

⚾ Average up to .268, slugging .476

⚾ Reds lead the Cubs 9-3



Five at bats. Three of them landed.pic.twitter.com/pG6vG2V8n7 — RotoLegends (@RotoLegends) August 28, 2026

El dominicano conectó su sencillo productor de dos vueltas en medio de un ataque que permitió a los Rojos tomar el control del partido. Su batazo fue parte de una ofensiva que castigó al pitcheo de Chicago y que encontró respaldo en los jonrones de Tyler Stephenson, Sal Stewart, Jose Trevino y TJ Friedl.

Stewart también tuvo una tarde histórica. El novato disparó su cuadrangular número 29 de la temporada en el quinto episodio y alcanzó las 101 carreras impulsadas, estableciendo un nuevo récord de la franquicia para un novato, superando la marca de 100 que Jim Greengrass había fijado en 1953.

Stephenson conectó un jonrón de tres carreras en el sexto inning para ampliar la ventaja de Cincinnati a 7-3, mientras los Rojos continuaban aprovechando las oportunidades ante el pitcheo de los Cachorros.

Buscaron remontar

La novena de Chicago intentó reaccionar en las últimas entradas. Pedro Ramírez conectó un jonrón de tres carreras en el octavo episodio para acercar a los Cachorros 9-7 y Seiya Suzuki añadió un doble productor que redujo todavía más la diferencia.

Pero Cincinnati respondió en la novena entrada con el cuadrangular solitario de Friedl y luego Emilio Pagán retiró a los tres bateadores de Chicago para asegurar su decimoctavo salvamento de la temporada.

La victoria fue para Rhett Lowder (6-8), quien permitió tres carreras y seis hits durante cinco entradas. Por Chicago, Thornton cargó con la derrota después de permitir cinco carreras y cuatro imparables en apenas dos tercios de entrada.

Por los Rojos, De la Cruz de 5-3, 1 CA, 2 CE; el novato Héctor Rodríguez terminó de 3-2, 2 CA, 1 CE.