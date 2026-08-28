Prospecto pierde bono de US$2,8 millones con fraude que incluyó falsificar acta de defunción

El joven fue evaluado en varios try-outs en la academia de los Guardians localizada en Guerra. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un informe publicado por la cadena ESPN ha sacado a la luz uno de los esquemas de fraude de edad e identidad más insólitos en la historia reciente de las Grandes Ligas (MLB).

Las autoridades de la MLB suspendieron a un cotizado prospecto dominicano tras descubrirse un minucioso montaje orquestado por su entorno, el cual incluyó la invención de un hermano ficticio, la alteración de registros médicos y escolares, la emisión de un certificado de defunción falso y la creación de una lápida en un cementerio para hacer pasar al jugador por dos años más joven de lo que realmente es.

La trama comenzó a desmoronarse poco después de que los Guardianes de Cleveland pactaran en diciembre de 2025 un preacuerdo por 2.8 millones de dólares con un bateador ambidextro que se presentaba bajo una identidad que luego no pudo demostrar.

La organización de Cleveland asumía que el pelotero tenía entre 13 y 14 años, calculando que el contrato se formalizaría legalmente en 2029, fecha en la que cumpliría los 17 años requeridos para la firma internacional.

Sin embargo, de acuerdo con las fuentes citadas por Alden González de ESPN, tanto el nombre como la edad del atleta eran completamente falsos. La verdadera identidad del prospecto es otra, nacido el 2 de abril de 2010, lo que fija su edad real en 16 años.

El reporte de ESPN dice que en 2023, el entrenador original del jugador, Francisco Nieves, ideó la maniobra con la aprobación de los padres del menor. Bajo un nombre —presentado como un supuesto hermano menor de otro—, se registró una inscripción de nacimiento tardía falsa que fijaba su nacimiento el 20 de diciembre de 2011. A partir de ese momento, los registros académicos y médicos del prospecto fueron sustituidos por la nueva identidad fabricada.

Un libreto de película

Para blindar la mentira frente a las inevitables investigaciones de la MLB, dos años después del registro falso se tramitó un certificado de defunción fraudulento a nombre del atleta, alegando que el niño original había fallecido por una enfermedad respiratoria en mayo de 2012. El montaje se llevó al extremo con la colocación de una tumba física con lápida en un cementerio del municipio de La Romana.

El engaño logró avanzar durante meses. A finales de 2023, el prospecto ingresó a la academia Futuro Big Leaguers, ubicada en Santiago y dirigida por el entrenador John Pereyra, quien compró los derechos del jugador por 20,000 dólares sin conocer el fraude.

Incluso, al notar irregularidades en los documentos y escuchar sobre la presunta muerte del hermano, Pereyra viajó personalmente a La Romana y dio por buena la historia al verificar la existencia de la tumba.

Sanciones, sospechas y la realidad del mercado internacional

El esquema se derrumbó cuando varios evaluadores del circuito internacional comenzaron a dudar del aspecto físico del jugador, señalando que la madurez de su rostro y su desarrollo corporal no correspondían a la edad declarada.

Además, al competir contra niños de 12 y 13 años, el atleta destacaba notablemente, pero scouts de Grandes Ligas estiman que frente a jugadores de su verdadera categoría (16 y 17 años) su rendimiento habría sido ordinario.

Como consecuencia de las averiguaciones de la MLB, el acuerdo con los Guardianes de Cleveland quedó rescindido. Aunque la edad real del prospecto lo hacía elegible para la clase de firmas internacionales de 2027, la suspensión impuesta por la oficina del comisionado lo obligará a cumplir un año adicional de inhabilitación antes de poder ingresar al mercado profesional. Los Guardianes no enfrentarán sanciones por parte de la liga.

Según detalla el reporte de ESPN, este caso expone las distorsiones de un sistema de reclutamiento donde las organizaciones de las Grandes Ligas cierran pactos verbales e ilegales con niños de 10 u 11 años.

Esta carrera prematura por asegurar talento incentiva prácticas extremas en zonas de escasos recursos en la República Dominicana y Venezuela, desde el uso de sustancias para aumentar el rendimiento físico hasta elaboradas falsificaciones documentales en busca de bonos multimillonarios.