Racha de errores de George Lombard Jr. enciende las alarmas defensivas en los Yankees

Ni siquiera los célebres problemas de tiro de Chuck Knoblauch alcanzaron la magnitud de la racha por la que atraviesa George Lombard Jr. El joven campocorto de 21 años de los Yankees de Nueva York ha entrado en un terreno defensivo históricamente negativo al cometer al menos un error en seis juegos consecutivos.

Tras su pifia en la octava entrada durante la derrota de los Yankees por 5-1 ante los Astros de Houston, Lombard se convirtió en el primer jugador de Major League Baseball en registrar una racha de seis partidos seguidos con error desde Mark Lewis en 1992.

De acuerdo con la investigadora Katie Sharp de Stathead, el novato es además el primer torpedero de los Yankees con una racha semejante desde Roger Peckinpaugh en 1915, y el primer jugador de la franquicia en cualquier posición desde Chick Fewster en 1921.

El bache resulta desconcertante para la organización del Bronx, que durante años catalogó a Lombard como el mejor defensor en todos sus sistemas de ligas menores. Sin embargo, desde su ascenso el pasado 4 de agosto, acumula siete errores en sus primeros 20 compromisos; en contraste, Anthony Volpe —a quien Lombard reemplazó tras ser enviado a Triple-A— cometió cuatro pifias en 56 encuentros este año.

La secuencia de descuidos ha sido variada: el viernes abanicó un elevado de foul ante Toronto; el sábado y domingo falló al fildear roletazos de revés; el martes forzó un disparo innecesario contra Houston; el miércoles la pelota rebotó en el talón de su guante y el jueves terminó chocando con su compañero José Caballero en una jugada confusa.

"No es aceptable. No puede pasar a este nivel", reconoció el propio Lombard, consciente del impacto de regalarlas a los rivales. Pese al mal momento, el mánager Aaron Boone no contempla darle un día de descanso.

Con récord de 75-58, los Yankees se encuentran a cuatro juegos de los Rays de Tampa Bay en la División Este de la Liga Americana. Ante la estrechez de la lucha por la cima y la proximidad de la postemporada, el equipo neoyorquino no requiere genialidades de Lombard, sino la solvencia básica para convertir los batazos rutinarios en outs.

Una serie clave

En la ofensiva, Lombard suma dos jonrones, seis carreras impulsadas y un OPS de .705 en 72 turnos al bate. Conectó su primer triple de su carrera durante la derrota del jueves.

Los Yankees inician una importante serie de cuatro juegos contra los Medias Rojas de Boston el viernes. Nueva York actualmente lidera a Boston por dos juegos en la lucha por el primer puesto de comodín de la Liga Americana.