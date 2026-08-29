Freeman decide con hit productor y los Dodgers vencen a Detroit en el regreso de Skubal

Freddie Freeman en un momento de acción con los Dodgers. ( ARCHIVO/ AFP )

El regreso de Tarik Skubal al Comerica Park estuvo cargado de emociones, pero terminó con una victoria para su nuevo equipo.

El zurdo lanzó seis sólidas entradas frente a los Detroit Tigers, su antiguo club, y aunque mantuvo a los Dodgers en la pelea, Freddie Freeman apareció en el momento decisivo para darle a Los Ángeles un triunfo 2-1 el viernes por la noche.

Skubal recibió una combinación de aplausos y algunos abucheos en su primera presentación en Detroit como visitante desde que los Tigers lo cambiaron a los Dodgers a principios de este mes.

Para muchos aficionados, era la oportunidad de volver a ver en el montículo al lanzador que durante años vistió el uniforme de Detroit.

El ambiente reflejó esa mezcla de sentimientos. Incluso dos jóvenes aficionados llegaron al estadio con camisetas blancas de los Tigers con el número 29 y el apellido Skubal en la espalda, pero acompañadas por una gorra azul de los Dodgers, una imagen que resumió perfectamente la particular noche del zurdo.

Sobre el montículo, Skubal respondió con la categoría que lo convirtió en uno de los principales lanzadores de Detroit. Permitió cuatro hits y una carrera, otorgó una base por bolas y ponchó a siete bateadores en seis entradas.

El único momento de verdadero peligro llegó después de que Gleyber Torres abriera el encuentro con un doble. A partir de ahí, Skubal retiró a los siguientes 12 bateadores que enfrentó y ponchó a los tres rivales de la tercera entrada.

Detroit finalmente encontró la manera de romper el dominio del zurdo en el quinto episodio. Eduardo Valencia abrió con un doble y, con dos outs, Max Clark conectó un triple que puso a los Tigers arriba 1-0.

Pero la ventaja duró poco.

Remontada angelina

Los Dodgers igualaron las acciones en la sexta entrada mediante un sencillo productor de Miguel Rojas ante el relevista zurdo Drew Sommers. El partido entró entonces en su tramo decisivo con el marcador empatado y ambos equipos buscando el batazo que inclinara la balanza.

Ese batazo llegó de manos de Freeman.

Con dos outs en la séptima entrada, el veterano inicialista encontró un lanzamiento y conectó un sencillo al jardín central que llevó a Teoscar Hernández hasta el plato. La carrera puso a los Dodgers delante 2-1 y terminó siendo suficiente para sentenciar el encuentro.

A partir de entonces, el bullpen de Los Angeles se encargó de preservar la ventaja. Evan Phillips, Brock Stewart y Alex Vesia se combinaron para lanzar tres entradas sin permitir carreras, antes de que Tanner Scott cerrara el partido en el noveno episodio para conseguir su vigésimo salvamento en 22 oportunidades.

Jacob Waguespack cargó con la derrota por Detroit tras permitir una carrera y dos hits en 1 1/3 entradas.

Más allá del resultado, la noche tuvo un significado especial para Skubal. El lanzador de 29 años fue seleccionado por los Tigers en la novena ronda del draft de 2018, procedente de Seattle University, y desarrolló toda su carrera con la organización antes de ser enviado a Los Angeles a cambio de prospectos este mes.

Esta vez regresó al lugar que durante años llamó casa vestido con el uniforme visitante. Los aficionados lo recibieron con sentimientos encontrados y, aunque Skubal salió sin la victoria, dejó otra sólida actuación.

Por los Dodgers, Teoscar Hernández de 4-2, 1CA.