Heriberto Hernández conecta su jonrón 21 en causa perdida de Miami ante Washington

Heriberto Hernández al momento de pegar un jonrón en el MLB. ( ARCHIVO/ AFP )

Heriberto Hernández dispara su jonrón 21, pero Miami cae ante Washington

Heriberto Hernández volvió a hacer sentir su poder, pero su jonrón número 21 de la temporada no fue suficiente para evitar la derrota de los Miami Marlins, que cayeron 9-2 ante los Washington Nationals este viernes.

Hernández, quien abrió la octava entrada, conectó un enorme batazo hacia el jardín central ante los envíos de Max Kranick para producir la segunda carrera de Miami y colocar el marcador definitivo.

El cuadrangular representa el número 21 de la campaña para el jardinero, que continúa dejando muestras de su capacidad ofensiva en una temporada en la que se ha convertido en una de las principales fuentes de poder de los Marlins.

El vuelacercas de Hernández llegó cuando los Nationals ya dominaban ampliamente el encuentro. Washington había construido una ventaja de 9-1 gracias, entre otras cosas, a un jonrón de tres carreras de Brady House y otro cuadrangular de Harry Ford.

Los Marlins habían tomado la delantera en la segunda entrada. Javier Sanoja abrió con un doble y posteriormente anotó gracias a un sencillo de Xavier Edwards. Sin embargo, la ofensiva de Washington reaccionó con fuerza en el tercer episodio.

Andrés Chaparro, Jacob Young y CJ Abrams recibieron bases por bolas consecutivas para comenzar la entrada. Luego de dos ponches, un lanzamiento descontrolado de Eury Pérez, combinado con un error de tiro del receptor Joe Mack, permitió que Chaparro y Young cruzaran el plato.

Después de otra base por bolas a Daylen Lile, Brady House castigó a Pérez con un cuadrangular de tres carreras de 445 pies por el jardín izquierdo-central, colocando a los Nationals al frente 5-1.

Se escaparon

Washington amplió la diferencia en la séptima entrada con el jonrón de Ford. Más adelante, un sencillo de Abimelec Ortiz y un doble de Dylan Crews produjeron dos carreras adicionales, antes de que Lile completara el rally con un triple al jardín central.

Por Miami, Heriberto Hernández fue el encargado de ponerle el sello final a la pizarra con su cuadrangular número 21. El batazo, sin embargo, llegó demasiado tarde para cambiar el rumbo de un partido dominado por los Nationals.

Jackson Kent fue el protagonista desde el montículo para Washington. El zurdo de 23 años lanzó siete entradas de una carrera, permitió apenas tres hits, concedió cuatro boletos y ponchó a tres bateadores en 106 lanzamientos para conseguir la primera victoria de su carrera en las Grandes Ligas.

Eury Pérez cargó con la derrota y quedó con marca de 7-10, después de permitir cinco carreras, dos hits y cuatro boletos en tres entradas, aunque ponchó a cinco.

La derrota puso fin a una racha de ocho victorias consecutivas de Miami sobre Washington. Los Marlins, además, han perdido tres de sus últimos cuatro partidos después de haber barrido a los Nationals en una serie de tres encuentros el pasado fin de semana.

Por los Marlins, Hernández se fue de 3-1, 1CA, 1CE. Otto López terminó de 4-1.