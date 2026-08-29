Wander Franco es dejado libre por los Leones del Escogido

Los Leones del Escogido dejaron en libertad cuatro jugadores entre los cuales resalta el nombre del infielder Wander Franco.

La gerencia de operaciones de béisbol de los bicampeones nacionales, informó que dejaba libre a Franco junto a Gerlin Rosario, William Lugo y Bryan González, como parte de los movimientos que se hacen previo al draft de nuevo ingreso de este año.

"Como parte del proceso de evaluación y reducción de reserva que se hace de manera reglamentaria antes del draft, hemos tomado la decisión de dejar en libertad a Gerlin Rosario, Wander Franco, William Lugo, y Bryan González", manifestó Carlos Peña, el gerente general del equipo escarlata.

"Es una decisión operacional que responde a las necesidades del equipo y a nuestra planificación deportiva de cara a la próxima temporada. Les deseamos lo mejor en sus próximos pasos", agregó el ejecutivo.

Preparación temporada 2026-27

Los Leones del Escogido se preparan para la temporada otoño-invernal 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), que arrancará el próximo 16 de octubre, con el objetivo de conquistar su corona número 19.

Sobre la situación de Franco

Franco, de 25 años, permanece alejado del béisbol profesional desde agosto de 2023, cuando fue colocado en la lista restringida de MLB en medio de una investigación.

En mayo pasado, un tribunal dominicano lo declaró nuevamente penalmente responsable de abuso sexual y psicológico contra una menor, aunque le concedió un perdón judicial que le evitó cumplir prisión.

El caso, sin embargo, todavía tiene repercusiones sobre su futuro deportivo. MLB lo tiene en la lista restringida, por lo que no ha podido regresar a las Grandes Ligas.