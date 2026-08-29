Juan Soto regresa luego de una ausencia de 31 partidos

Juan Soto está de regreso.

Los Mets de Nueva York reactivaron al toletero estrella de la lista de lesionados este sábado, luego de que se perdiera los últimos 31 partidos por una lesión en la pantorrilla, según anunció el equipo.

Soto actuará como bateador designado y bateará segundo en su retorno. En un movimiento correspondiente, el jugador de cuadro Eric Wagaman fue enviado a la sucursal Triple-A.

Rendimiento y estadísticas

Soto estaba en medio de otra sólida campaña ofensiva antes de que la lesión lo dejara fuera de juego a finales de julio.

Entra al partido de este sábado contra los Astros de Houston bateando para .283/.408/.539 con 21 cuadrangulares y 52 carreras impulsadas en 359 apariciones en el plato esta temporada. A pesar de su ausencia, aún lidera a los Mets en jonrones.