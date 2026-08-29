Shohei Ohtani no está al 100% todavía y su salida está en duda

El estado de Shohei Ohtani para la apertura del domingo contra los Tigres de Detroit sigue siendo incierto, luego de que sintiera molestias en la rodilla durante una sesión ligera de bullpen antes del partido del viernes.

Estado físico de Ohtani

El mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, dijo el sábado que la rodilla de Ohtani todavía no está completamente libre de dolor, y que también tiene pequeños problemas en el bíceps que lo molestaron anteriormente en la entrada.

La estrella de dos vías no ha lanzado desde que trabajó seis entradas en la victoria por 4-3 contra los Padres de San Diego el 3 de julio, y solo habría lanzado una o dos entradas el domingo.

«Lo difícil en este momento es tratar de resolver si, al no estar al 100 % en todo su cuerpo, vale la pena darle una entrada para ir preparándolo», cuestionó Roberts.

Rendimiento y estrategia

Ohtani ha podido seguir bateando a pesar de los problemas —registra un promedio de .274 con 12 jonrones en 44 partidos desde su última actuación como lanzador— y la incorporación de Tarik Skubal ha facilitado ganar sin él en la rotación.