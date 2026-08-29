Vladimir Guerrero Jr. guía con doblete productor la victoria de Toronto sobre Seattle

Vladimir Guerrero Jr. volvió a dejar su sello en la ofensiva de los Toronto Blue Jays al conectar un doble productor que abrió el camino para una victoria contundente por 8-1 sobre los Seattle Mariners la noche del viernes.

El batazo del dominicano llegó en un primer episodio de mucha presión para el abridor de Seattle, Emerson Hancock. Después de que Brett Bateman iniciara el inning con un sencillo y Nathan Lukes pusiera en aprietos a la defensa con un batazo dentro del cuadro, Hancock tuvo que emplearse para realizar la jugada y poner el out.

El derecho, sin embargo, permaneció en el encuentro, pero Toronto no le dio respiro. Guerrero Jr. respondió con un doblete productor que llevó la primera carrera al plato y puso en marcha una entrada que terminó siendo determinante.

George Springer siguió con un sencillo y Jesús Sánchez fue golpeado por un lanzamiento para llenar las bases.

Entonces Kazuma Okamoto elevó de sacrificio para que Guerrero cruzara el plato, mientras Andrés Giménez añadió otra carrera con un sencillo productor.

En cuestión de minutos, los Blue Jays habían convertido una situación de tráfico en las bases en una ventaja que marcaría el rumbo del partido.

Guerrero Jr. fue una de las piezas importantes en ese ataque inicial, demostrando nuevamente su capacidad para responder en momentos de presión y producir carreras para Toronto.

A partir de ahí, la ofensiva de los Blue Jays continuó castigando al pitcheo de Seattle. George Springer tuvo una noche perfecta al bate, terminando de 4-4 con un jonrón y tres carreras anotadas. El veterano conectó sencillo en la primera entrada, doble en la tercera, cuadrangular número 14 de la temporada en el quinto episodio y otro sencillo en el séptimo.

Nathan Lukes también desapareció la pelota en el quinto, mientras que Kazuma Okamoto conectó su jonrón número 27 de la temporada en la sexta entrada para ampliar su récord de cuadrangulares entre los novatos de Toronto.

Dominio desde el montículo

Desde la lomita, Dylan Cease se encargó de controlar a los Mariners. El derecho lanzó seis entradas, permitió cuatro hits y una carrera, otorgó una base por bolas y ponchó a ocho bateadores para conseguir su novena victoria de la temporada.

Cease llegó a 217 ponches y se mantiene como líder de la Liga Americana en ese departamento. Además, atraviesa un gran momento, con marca de 5-1 y efectividad de 1.48 en sus últimas 10 aperturas.

Para Seattle, Dominic Canzone conectó su jonrón número 20 del año en la primera entrada, pero fue prácticamente la única respuesta ofensiva de los Mariners. Emerson Hancock cargó con la derrota después de permitir cinco carreras y ocho hits en cinco entradas.

Toronto, por su parte, confirmó una vez más su poder cuando logra fabricar carreras temprano. Los Blue Jays tienen ahora marca de 38-13 esta temporada en los partidos en los que anotan al menos cinco carreras.

Por Toronto, Guerrero Jr. se fue de 4-1, 1CE. Jesús Sánchez de 2-0.

Por Seattle, Julio Rodríguez terminó de 4-1.