Licey define cuerpo técnico que acompañará a Gilbert Gómez

Los Tigres del Licey definieron el staff de coaches que acompañará al dirigente Gilbert Gómez durante la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Wellington Cepeda fungirá como coach de banca. El experimentado entrenador regresa a los Tigres del Licey, luego de desempeñarse como coach de pitcheo en las temporadas 2016-17 y 2017-18, ayudando al equipo a conquistar un campeonato.

Cepeda, actualmente, se desempeña como instructor de bullpen de los Diamondbacks de Arizona en las Grandes Ligas. En el béisbol dominicano también ha sido instructor de lanzadores de las Estrellas Orientales, los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido.

Con los Gigantes ejerció como dirigente y fue galardonado con el premio al Dirigente del Año en la temporada 2023-24.

Carlos Lugo será el encargado de planificación de juego, luego de desempeñarse la temporada pasada como coach de control de calidad. Actualmente, Lugo es mánager de Fayetteville, sucursal Clase A de los Astros de Houston, organización con la que cumple su decimotercera temporada.

Gerardo Casadiego repite como coach de pitcheo. El nativo de Barquisimeto, Venezuela, desempeña esas mismas funciones con los Tampa Tarpons, sucursal Clase A de los Yankees de Nueva York.

El otrora lanzador también ha sido coach de pitcheo de los Tigres de Aragua, Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes, en la pelota invernal de su país natal.

César Cabral repite por tercer año consecutivo como asistente del coach de pitcheo. El ex lanzador azul fue asistente del instructor de pitcheo de los Phillies de Filadelfia en la Dominican Summer League.

Alexis Candelario se suma al cuerpo técnico encargado del pitcheo azul en el rol de coach de bullpen.

El nativo de Azua fue coach de bullpen de las Estrellas Orientales entre las temporadas 2021-22 y 2024-25, además de desempeñarse como coach de pitcheo durante la pasada campaña. También fue coach de pitcheo de los Rangers de Texas en la Dominican Summer League en 2025.

Josué Pérez fue contratado como coach de bateo. El entrenador cubano desempeñó esas funciones con Estrellas Orientales durante las últimas tres temporadas. Cuenta con 22 años de experiencia como dirigente y entrenador de bateo en las ligas menores con los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona.

José Umbría será el asistente del coach de bateo y cumplirá su quinta temporada consecutiva como parte del cuerpo técnico azul. El venezolano se encuentra en su decimoséptima temporada con los Marineros de Seattle. Actualmente, se desempeña como coach de banca con el equipo de Arkansas, Doble A.

Fidel Peña será el coach de control de calidad, luego de desempeñarse como coach de primera base y del infield la pasada temporada. Peña cumple 10 años en diferentes funciones como coach con los Cerveceros de Milwaukee. Actualmente, funge como coach de banca en la Arizona Complex League.

Luis Rivera será el coach de infield y de tercera base. El entrenador puertorriqueño es una de las nuevas integraciones al staff de coaches azul. Actualmente, funge como mánager de los St. Lucie Mets, sucursal Clase A de los Mets de Nueva York.

El histórico jugador Manny Martínez será el coach de primera base y de los jardineros.

Liga paralela

Devin Fujioka será el encargado de coordinar la liga paralela. Manny Aybar será el coach de pitcheo de la liga paralela, que contará además con la leyenda Silvestre Campusano como coach.

Cuerpo médico

Dr. David Abreu (médico jefe de ortopedia), Dr. Hamlet Rivera (médico ortopédico), José Álvarez (Director, Departamento de Medicina Deportiva), Hiroki Yoshimoto (Entrenador Atlético), Enmanuel Coste (Coordinador de Rehabilitación), Tim Vigue (Asistente de entrenador atlético/entrenador atlético principal liga paralela), César Viña (Entrenador de Fuerza y Acondicionamiento), Santo Henrique (Asistente), Rundis Mojanel (Masajista/Entrenador de Acondicionamiento) y Adonis De León (As. Entrenador de fuerza y acondicionamiento).