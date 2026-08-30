Curazao vence a Nevada y se corona campeón de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Los niños de Curazao celebran el triunfo en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport ( AFP )

Juriënsly De Windt y Shardijon De Lanoi se combinaron para remolcar seis carreras, y Curazao conquistó su segundo título de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas al derrotar 11-2 a Nevada en el juego por el campeonato este domingo.

De Windt abrió en el montículo y permitió dos carreras en tres entradas. Giendry Ryan y Steven Felix lucieron casi impecables en el relevo, sumando cuatro ponches en los últimos tres episodios para la pequeña nación insular, que previamente había ganado el torneo en 2004.

Desarrollo del partido

Curazao había avanzado a la final tras adjudicarse el título internacional en 2005, 2019, 2022 y 2023. En esta ocasión, el conjunto de la Pequeña Liga Pariba de Willemstad contó con suficiente poder tanto en el pitcheo como en el bateo para superar al campeón de Estados Unidos.

Curazao terminó invicto en el torneo de doble eliminación tras remontar un déficit inicial de dos carreras ante el equipo de Henderson, Nevada.

Celebración y reacciones

Ryan ponchó a cuatro en 2 1/3 entradas. Felix obligó al último bateador de Nevada a elevar la pelota hacia Giendry en el jardín central. Tan pronto como la bola quedó segura en su guante, comenzó la celebración.

Giendry lanzó su guante al aire mientras sus compañeros lo rodeaban en los jardines. Los jugadores de cuadro de Curazao se bañaban unos a otros con agua mientras un grupo de aficionados, ubicados detrás del dugout de tercera base, ondeaba la bandera curazoleña.

La fanaticada estuvo en silencio en el arranque, ya que parecía que Nevada —el primer equipo estadounidense en avanzar a la final sin conectar un solo jonrón— finalmente descifraría a los destacados lanzadores de Curazao.

Luego de un toque de bola de Michael Kleiner por Nevada, Maddox Bryan conectó una línea al jardín central que impulsó dos carreras.

Curazao empató el encuentro cuando De Lanoi conectó un batazo de línea que rozó el guante de Kleiner tras lanzarse en la segunda base.

Los campeones internacionales tomaron la ventaja definitiva en el cuarto episodio con un doblete remolcador de dos carreras de Jaymiëll Martina. De Windt añadió un batazo con las bases llenas en el quinto capítulo para limpiar las almohadillas.

Nevada también se quedó con el subcampeonato el año pasado, cuando cayeron ante Taiwán en el partido por el título.