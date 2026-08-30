Anthony y Story de regreso a Boston

Roman Anthony y Trevor Story se han reincorporado a los Medias Rojas tras largas ausencias por lesión, añadiendo un potencial poder ofensivo a la alineación de Boston para el tramo final de la temporada.

Los Medias Rojas activaron a Anthony y a Story de la lista de lesionados de 60 días antes del cuarto y último partido de la serie de este domingo contra los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium.

En movimientos correspondientes, Mickey Gasper y el jugador de cuadro Anthony Seigler fueron enviados a la sucursal Triple-A en Worcester, abriendo espacio en el roster de 26 jugadores para Anthony y Story.

Anthony bateará como primer bate e iniciará como bateador designado de Boston el domingo por la tarde, mientras que Story ocupará el octavo turno al bate y jugará en el campocorto.

Los Medias Rojas se han recuperado de un arranque de temporada lento y se han metido de lleno en la pelea por la postemporada sin Anthony ni Story; sin embargo, el primera base seleccionado al Juego de Estrellas, Willson Contreras, expresó su entusiasmo por el regreso de las estrellas lesionadas.

«Creo que es muy importante para nosotros recuperar a esos muchachos», dijo Contreras. «Los necesitamos».

Anthony había estado fuera de acción desde el 4 de mayo debido a persistentes molestias en la muñeca y en los dedos.

El ex prospecto principal sumaba solo un jonrón y un OPS de .675 en 30 partidos antes de pasar a la lista de lesionados, pero ha mostrado su potencia habitual durante su asignación de rehabilitación en las ligas menores, acumulando dos cuadrangulares y un OPS de .967 en ocho encuentros.

Situación del equipo

El último partido de Story con los Medias Rojas fue el 14 de mayo. El do

onado al Juego de Estrellas se sometió a una cirugía de hernia deportiva el 22 de mayo.

Boston tenía un récord de 18-25 al momento de la lesión de Story, pero desde entonces ha dado un giro a su temporada gracias a las aportaciones de varios jugadores del equipo.

Los Medias Rojas (74-62) llegan al domingo seis juegos por delante de los Guardianes de Cleveland (68-68) por el segundo comodín de la Liga Americana y tres juegos por detrás de sus rivales, los Yankees (77-59), quienes ocupan el primer comodín.

Se prevé que Anthony retome su rol anterior alternando entre el jardín izquierdo y el bateador designado, pero los Medias Rojas afrontan una situación más compleja con Story, quien registraba un OPS de .547 en 41 partidos antes de su lesión.

Andruw Monasterio, Nick Sogard y Tsung-Che Cheng se encargaron del campocorto durante la ausencia de Story.

Contreras señaló que era «importante reconocer el trabajo y el esfuerzo que toda la alineación ha estado realizando durante los últimos tres meses» y reconoció que los Medias Rojas enfrentaban «decisiones difíciles» sobre qué jugadores retirar del roster.

«Creo que son decisiones difíciles de tomar», afirmó. «No sé qué vaya a pasar [el domingo], pero sí tenemos que reconocer el trabajo que los muchachos están haciendo por este equipo; no habríamos podido lograr lo que hemos hecho sin ellos».