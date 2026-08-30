Byron Buxton va a lista de lesionados con problemas en la cadera

Los Mellizos de Minnesota colocaron este domingo al jardinero Byron Buxton en la lista de lesionados de 10 días debido a un pinzamiento en la cadera derecha, una molestia persistente que ha afectado al jugador convocado al Juego de Estrellas durante gran parte de la temporada.

Situación de Byron Buxton

Esta es la tercera ocasión en la temporada que Buxton entra a la lista de lesionados por problemas en la cadera. Minnesota tomó la decisión antes del partido del domingo contra los Chicago White Sox, promoviendo desde la sucursal Triple-A en St. Paul al jardinero Gabriel González.

"Nuestro plan en este momento es seguir trabajando para que regrese este año", afirmó el mánager Derek Shelton. "Eso es con lo que seguiremos adelante. Si eso se ajusta o cambia, entonces nos adaptaremos sobre la marcha. En este momento, tanto nuestro plan como el de Byron es intentar rehabilitarse para volver esta misma temporada".

El gerente general Jeremy Zoll comentó a los periodistas esta semana que la cirugía podría ser una opción para Buxton. El jugador ha quedado fuera de los últimos tres encuentros tras reagravarse la lesión el martes mientras intentaba fildear una pelota en el batazo de callejón contra los Athletics.

"La verdad es que no ha mostrado mejoría", explicó Shelton. "Creo que una de las razones de llevarlo día a día era ver simplemente cómo se iba sintiendo".

Llamado de Gabriel González

El tres veces seleccionado al Juego de Estrellas batea para .254 con 25 cuadrangulares y 46 carreras impulsadas en 93 partidos esta campaña.

Por su parte, González, de 22 años, recibe su segundo llamado a las Mayores en el año. Debutó en la MLB el 22 de mayo, conectando un imparable y negociando dos bases por bolas en un solo juego antes de ser enviado de vuelta a Triple-A. González, clasificado como el prospecto número 11 de la organización según MLB Pipeline, registra un promedio de bateo de .254 con 15 jonrones y 51 carreras impulsadas en 106 encuentros disputados con St. Paul esta temporada.