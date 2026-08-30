El campocorto George Lombard en situación día a día con problemas en la rodilla

George Lombard Jr. conversa con el trainer del equipo y el dirigente Aaron Boone ( AFP )

El torpedero novato de los Yanquis de Nueva York, George Lombard Jr., se perdió este domingo el primer partido de su carrera en las Grandes Ligas debido a una molestia en la rodilla derecha, un día después de resentirse de la rodilla al intentar frenar un swing (check swing).

Situación médica

Lombard se encuentra bajo observación día a día y no se espera que ingrese a la lista de lesionados. Los Yankees también informaron que tampoco se prevé que reciba inyecciones de cortisona.

"Estructuralmente todo está bien, lo cual es obviamente una buena noticia", señaló el mánager Aaron Boone antes de que los Yankees concluyeran una serie de cuatro encuentros contra Boston.

"Así que por ahora está día a día. No parecen estar muy preocupados al respecto, pero hay que eliminar la molestia y la inflamación de esa zona. Veremos cómo evoluciona hoy, obviamente también mañana, y con suerte se mantendrá como algo de día a día para que vuelva a estar alineado pronto".

Lombard fue retirado del encuentro tras conectar una línea al jardín izquierdo en la tercera entrada del partido que ganaron 9-2 a los Red Sox, en el segundo juego de la doble cartelera del sábado.

Había pegado un sencillo en la segunda entrada, justo en el pitcheo posterior a sentir dolor al intentar aguantar el swing.

Antes de conectar ese sencillo ante Brayan Bello de Boston, Lombard hizo un gesto de dolor y se sujetó la rodilla derecha. Boone y el preparador físico principal, Tim Lentych, entraron a revisarlo y Lombard permaneció en el juego durante una entrada más.

"Estructuralmente todos los ligamentos y todo lo demás estaba bien", comentó Lombard antes del juego del domingo. "Esa fue una buena noticia. Hoy al llegar solo había un poco de inflamación y molestia en la zona de la rótula".

Rendimiento y estadísticas

José Caballero completó el partido del sábado en el campo corto y fue titular en esa posición el domingo por primera vez desde el 3 de agosto. Caballero ocupará el torpedero si Lombard llega a perderse más tiempo después del domingo.

Lombard se unió a los Yankees el 4 de agosto y se convirtió en el primer torpedero de Nueva York en conectar un cuadrangular en el juego de su debut en las Mayores.

El pelotero de 21 años batea para .253 con dos jonrones y seis carreras impulsadas en 23 juegos desde que fue ascendido de Triple-A en Scranton/Wilkes Barre, luego de que los Yankees utilizaran previamente a Caballero y a Anthony Volpe en las paradas cortas.

Lombard también suma siete errores. Se convirtió en el primer campo corto de los Yankees con pifias en seis partidos consecutivos desde Roger Peckinpaugh en 1915, cuando no pudo fildear un rodado de Yainer Díaz en la octava entrada de la derrota por 5-1 ante Houston el jueves.