Ketel Marte regresará con los Diamondbacks este lunes

Los Diamondbacks están ansiosos por dejar atrás toda la saga de Ketel Marte, y este lunes será el paso más reciente, y quizás el definitivo, en ese proceso.

Como ya ha sido ampliamente documentado, el segunda base no se presentó en Fenway Park el 17 de agosto para el partido programado esa noche contra los Red Sox. Tanto sus compañeros como la directiva del equipo quedaron a oscuras respecto a los motivos por los que declinó presentarse.

No fue sino hasta unos días después, cuando Marte y su agente se reunieron con el gerente general Mike Hazen y el mánager Torey Lovullo en Salt River Fields, que el equipo tuvo la oportunidad de escuchar directamente de boca de Marte cuáles eran sus inconvenientes.

Tras ser colocado inicialmente en la lista restringida, Marte fue transferido a la lista de lesionados de 10 días luego de que una resonancia magnética en la rodilla izquierda mostrara inflamación.

La estancia de Marte en la lista de lesionados vence este lunes, y el equipo tiene previsto reintegrarlo al roster activo para el inicio de la serie esa misma noche frente a los Phillies en el Chase Field.

Aunque Lovullo señaló que Marte les pidió disculpas a él y a Hazen durante la reunión en Salt River Fields, considera que sería beneficioso que Marte haga lo mismo con sus compañeros a su regreso.

Reacciones del equipo

"Estamos jugando buen béisbol en este momento", afirmó Lovullo. "Necesitamos mantener este nivel. Creo que una disculpa uniría a este grupo. Él no se imagina lo poderoso que sería si hace algo así".

Lovullo ha hecho todo lo posible por allanar el camino para el retorno de Marte. Tras un encuentro en la última estancia en casa, el mánager y Hazen se reunieron con un grupo de jugadores veteranos —entre ellos Corbin Carroll, Geraldo Perdomo, Nolan Arenado, Eduardo Rodríguez y Merrill Kelly— para discutir la situación.

La reunión duró alrededor de 45 minutos y todos tuvieron espacio para opinar.

Aunque algunos en el vestidor puedan no estar felices con la forma en que Marte manejó el asunto, se encuentran en una apretada contienda con los Padres por el último boleto de comodín de la Liga Nacional y están conscientes de que tenerlo en la alineación les da la mejor oportunidad de ganar.

En otras palabras, lo recibirán de vuelta.

Hazen no quiso entrar en detalles sobre lo que se dijo o cuáles eran las opiniones y sentimientos de los peloteros, pero sí explicó por qué deseaba que se llevara a cabo esa reunión.

"Creo que tuvimos una conversación bastante abierta y sincera", expresó Hazen. "Quería saber qué pensaban. Siento que este es su equipo. Se trata más de cómo lo ven ellos, ya que no siempre tenemos esa perspectiva. Por eso quería asegurarme de que estuviéramos al tanto, porque me parece un elemento muy valioso. Son muchachos increíbles y grandes profesionales; confiamos en su visión de las cosas y creo que estamos bastante alineados en muchos aspectos. No hay diferencias drásticas, pero creo que darles voz en todo esto también es importante, porque no quiero que parezca que tomamos decisiones por ellos. Quiero sentir que, de muchas maneras, tomamos las decisiones de la mano con ellos".

El lunes, los compañeros de Marte lo escucharán por primera vez como grupo, y todos parecen mantener la esperanza de que este sea el paso final para dar vuelta a la página.