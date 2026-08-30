Los Mets colocan a Luis Robert Jr. en lista de waivers

Los Mets de Nueva York colocaron al jardinero Luis Robert Jr. en la lista de transferibles (waivers), según le informó una fuente a Anthony DiComo de MLB.com.

A Robert, seleccionado al Juego de Estrellas en 2023 con los Medias Blancas de Chicago, le restan aproximadamente 5 millones de dólares en su contrato. También cuenta con una opción del equipo de 20 millones de dólares para 2027 que incluye una indemnización (buyout) de 2 millones.

Los equipos tienen 48 horas para reclamar a Robert. Si algún club adquiere al pelotero de 29 años, asumirá el salario restante de su contrato. En caso de no ser reclamado, permanecerá con los Mets.

Rendimiento deportivo

Robert sería elegible para la postemporada si es reclamado antes del 1 de septiembre.

El propenso a las lesiones Robert acumula 10 jonrones con 23 carreras impulsadas y un OPS de .715 en 57 partidos esta temporada. Sin embargo, registró una línea ofensiva de .311/.371/.623 con seis cuadrangulares en sus últimos 19 encuentros hasta el sábado.

Los Mets adquirieron a Robert en enero desde los Medias Blancas a cambio de Luisangel Acuña y el prospecto del pitcheo Truman Pauley.