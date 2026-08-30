Luis Gil regresa a Grandes Ligas con los Yanquis

Luis Gil regresó con los Yankees por primera vez en más de cuatro meses tras ser llamado desde la sucursal Triple-A en Scranton/Wilkes Barre.

Gil había sido enviado a Triple-A tras pasar apuros en una derrota por 7-4 en Houston el 26 de abril, y además estuvo fuera más de tres meses por una inflamación en el hombro derecho.

El Novato del Año de la Liga Americana en 2024 tiene un récord de 1-0 con una efectividad de 2.25 en seis presentaciones en las Ligas Menores este año. Registró una marca de 1-2 con 6.05 de efectividad en cuatro aperturas con los Yankees durante el mes de abril.

Yerry De Los Santos a AAA

"Ha estado lanzando muy bien", afirmó Boone. "Ha hecho un gran trabajo. Así que no solo ha estado en consideración en esta ocasión, sino en las últimas dos oportunidades en las que hemos estado en posición de ascender a alguien".

Para abrir espacio a Gil, el relevista Yerry De Los Santos fue enviado a Triple-A. De Los Santos lanzó en ambos partidos de la doble cartelera del sábado y tiene un récord de 1-0 con 1.35 de efectividad en 15 presentaciones a lo largo de cuatro etapas diferentes con los Yankees.