Scherzer le pasa a Perry en la lista de todos los tiempos en ponches

El abridor de los Azulejos de Toronto, Max Scherzer, superó al miembro del Salón de la Fama Gaylord Perry para ubicarse en el noveno puesto de todos los tiempos en ponches, tras conseguir su ponchado número 10 y final del juego este domingo contra los Marineros de Seattle.

Scherzer, de 42 años, permitió un solo imparable a lo largo de siete entradas con una base por bolas antes de salir del encuentro con los Azulejos al frente 4-0.

Alcanzó la marca histórica con su ponche número 3,535. Ahora, Scherzer se encuentra a 19 ponchados de empatar los 3,554 de Justin Verlander en el octavo lugar de todos los tiempos.

Desempeño en la temporada

La apertura del domingo fue la mejor de la temporada para Scherzer; hasta el momento no había logrado lanzar siete entradas ni dejar a sus rivales en un solo hit en ninguna de sus 12 aperturas previas.

El experimentado lanzador registra actualmente una efectividad de 6.16 en 57 entradas trabajadas durante la temporada 2026.