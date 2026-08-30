Cristopher Sánchez supera los 200 ponches y mantiene viva su pelea por el Cy Young

Cristopher Sánchez, en una actuación con los Filis de Filadelfia. ( ARCHIVO / AFP )

Cristopher Sánchez volvió a fortalecer su candidatura al premio Cy Young de la Liga Nacional con una actuación de siete entradas en blanco frente a los Los Angeles Angels y un nuevo hito personal: superó los 200 ponches por segunda temporada consecutiva.

El abridor de los Philadelphia Phillies permitió dos hits y una base por bolas, mientras ponchó a ocho bateadores. Philadelphia terminó imponiéndose 4-2 en diez entradas, aunque Sánchez salió sin decisión después de que el bullpen permitiera el empate en el octavo episodio.

El momento más significativo llegó en la quinta entrada. Sánchez retiró por la vía del ponche a Travis d'Arnaud, Wade Meckler y Zach Neto. Con este último alcanzó los 200 ponches de la temporada.

Terminó la noche con 202.

Sánchez había conseguido 212 ponches en 2025, por lo que todavía tiene margen para superar su marca personal. Además, se convirtió en el duodécimo lanzador en la historia de los Phillies con múltiples temporadas de al menos 200 ponches.

La actuación también mantiene abierta su carrera por el Cy Young.

Competencia por el Cy Young

Tras su salida del sábado, Sánchez registra 16 victorias, efectividad de 2.52, 202 ponches y 175.1 entradas lanzadas. Lidera la Liga Nacional en victorias, ocupa el cuarto puesto en efectividad, el tercero en ponches y el segundo en innings trabajados.

Es uno de los pocos abridores de la liga con presencia entre los primeros puestos en casi todos los principales indicadores.

El principal obstáculo sigue siendo Jacob Misiorowski, de los Milwaukee Brewers.

El derecho ha construido una temporada dominante y mantiene ventaja en indicadores como efectividad, ponches, WHIP y promedio de bateo de los rivales.

Una encuesta reciente de MLB.com colocó a Misiorowski como favorito claro, con todos los votos de primer lugar entre los expertos consultados. Sánchez aparecía segundo, ligeramente por delante de Chris Sale.

Sánchez, sin embargo, tiene argumentos distintos a los de Misiorowski. Ha lanzado más entradas, suma más victorias y mantiene una carga de trabajo mayor.

Chris Sale también continúa dentro de la pelea. El zurdo de Atlanta fortaleció su candidatura recientemente con una blanqueada completa de nueve entradas frente a los Dodgers, en la que ponchó a 11 bateadores.

Últimas aperturas decisivas

Las últimas aperturas de la temporada serán decisivas.

Sánchez ya estuvo cerca del premio en 2025, cuando terminó segundo detrás de Paul Skenes. Ese año cerró con marca de 13-5, efectividad de 2.50, 212 ponches y 202 entradas.

En 2026 ya tiene tres victorias más y está a solo diez ponches de igualar su total del año pasado.

Su candidatura dependerá ahora de mantener el nivel durante el último mes y de cuánto pueda recortar la diferencia con Misiorowski.

Después de siete entradas sin permitir carreras y otra temporada de más de 200 ponches, Sánchez sigue dentro de la conversación. El Cy Young todavía no está decidido