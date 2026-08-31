VIDEO | Ketel Marte pide perdón en su regreso a los Diamondbacks: "Le fallé a Torey"

Ketel Marte recorre las bases luego de conectar un jonrón durante un partido de la MLB. ( ARCHIVO/ AFP )

Ketel Marte volvió este lunes a la alineación de los Diamondbacks de Arizona, pero su regreso estuvo acompañado por una explicación y una disculpa después de una ausencia que mantuvo en vilo a la organización durante las últimas dos semanas.

El dominicano fue activado de la lista de lesionados antes del encuentro contra los Filis de Filadelfia y ocupó el cuarto puesto de la alineación como bateador designado.

MLB.com confirmó que Marte había sido colocado inicialmente en la lista restringida el 17 de agosto, luego de no presentarse al partido que Arizona disputaría ese día ante los Medias Rojas en Boston. Posteriormente, fue trasladado a la lista de lesionados de 10 días después de que una resonancia magnética revelara inflamación en su rodilla izquierda.

Here are the first couple answers from Ketel Marte on why he didn´t show up to Fenway Park.



He had not yet spoken to his team when he addressed the media. When asked whether he had a message for the fans, he said no. pic.twitter.com/68t6U04JBG — Alex Weiner (@alexjweiner) August 31, 2026

Por primera vez desde que comenzó la controversia, Marte habló públicamente sobre lo sucedido y asumió la responsabilidad por no haberse presentado al partido.

A través de un traductor, explicó que pretende reunirse con sus compañeros y ofrecerles una disculpa. "Quiero pararme frente a mis compañeros como un hombre", afirmó el intermedista, consciente de que su ausencia generó incertidumbre y molestia dentro del club.

Marte describió aquel episodio como "un momento de frustración" y explicó que suele mantener en privado las situaciones personales que atraviesa. "Soy el tipo de persona que cuando algo está pasando en mi vida, no me gusta hablar de ello. Así que eso fue más o menos lo que estaba sucediendo", señaló.

El jugador también reconoció que su decisión afectó directamente al manager Torey Lovullo, quien anteriormente había dicho que se sintió "traicionado" por el dominicano. Marte asumió esa responsabilidad sin atribuir la decisión a otra persona. "Me llevo muy bien con Torey y, en ese momento, le fallé al no presentarme", dijo. Y añadió: "Esa mañana me desperté, mi cuerpo estaba adolorido y simplemente no pude reaccionar. Nadie tomó la decisión por mí. Yo fui quien tomó la decisión de no presentarme".

Desmiente versiones

Marte también negó una versión según la cual había abandonado Boston antes que el resto de la organización para regresar a Phoenix y someterse a una resonancia magnética. "Nunca salí temprano (de Boston). El día que el equipo regresó (a Phoenix), ese fue el día que yo regresé", aclaró.

Ahora, el objetivo del jugador es dejar atrás la controversia y concentrarse en ayudar a unos Diamondbacks que necesitan su producción ofensiva en la recta final de la temporada. Antes de su ausencia, Marte bateaba para .249, con 21 jonrones y 67 carreras impulsadas, números que explican la importancia de su regreso para un equipo que pelea por un puesto en los playoffs.

La situación, sin embargo, dejó una huella dentro de la organización. El presidente ejecutivo Derrick Hall llegó a describir lo sucedido como "un completo misterio", mientras Lovullo manifestó públicamente su decepción. Marte, por su parte, aseguró que actualmente se encuentra "muy bien", tanto mental como físicamente, y ahora tendrá la oportunidad de transformar sus palabras en actuaciones sobre el terreno.

El dominicano, tres veces seleccionado al Juego de Estrellas, dos veces ganador del Bate de Plata y finalista al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2024, regresa así a una alineación de Arizona que necesita urgentemente su bate.

Después de dos semanas marcadas por la incertidumbre, Marte tiene ahora la oportunidad de cerrar la controversia con lo que mejor sabe hacer: producir en el terreno de juego.